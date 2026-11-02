В Україні під час війни збудували 10 нових олійних заводів: з якими викликами стикається галузь

В Україні за час повномасштабного вторгнення збудували 10 нових олійних заводів. Потужності зростають, але заводи працюють лише на 68%.

Як пише Dilo, про це розповів генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук під час XXV Міжнародної конференції Fat & Oil Industry 2026, передає Latifundist.com.

"Я ніколи в житті не вірив, що за ці роки під час воєнного стану хтось в Україні буде будувати заводи. 10 заводів збудованих", — наголосив він.

Капшук підкреслив, що олійно-жирова галузь залишається однією з небагатьох у вітчизняному агросекторі, яка здатна будувати комплексні переробні підприємства, спираючись на обладнання українського виробництва.

Водночас існуючі потужності підприємств досі завантажені не повністю. Минулого року вітчизняні заводи переробили 14 млн тонн соняшнику, що становить лише 68% від їхнього загального потенціалу.

Серед ключових бар'єрів для розвитку переробки залишаються логістичні обмеження при експорті готової продукції. Через затримки та труднощі з відвантаженням на окремих підприємствах накопичуються великі обсяги шроту. При тривалому зберіганні цей побічний продукт переробки псується, пліснявіє та втрачає якість.

Для вирішення цієї проблеми Капшук пропонує формувати змішані залізничні маршрути, які дозволять одночасно транспортувати як рослинну олію, так і шрот.

Нагадаємо, 21 жовтня Кабмін запровадив тимчасовий пріоритет для перевезення та експорту виробленої в Україні соняшникової, соєвої та ріпакової олії. Продукцію першочергово транспортуватимуть залізницею до портів і прикордонних станцій.