У 2027 році в Україні планують створити єдину цифрову платформу, яка об'єднає інформацію про всі державні, обласні та місцеві програми забезпечення житлом. Система дозволить вести облік громадян, які потребують оселі, контролювати квартирні черги та відстежувати використання соціального і службового житла. На розробку та запуск платформи у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачили 152 млн грн.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає Dilo.

За її словами, відповідальність за створення та подальше адміністрування цифрової системи покладатиметься на Міністерство розвитку громад та територій України.

Наразі інформація про житлові програми, наявний фонд нерухомості та кількість громадян, які потребують житла, зберігається в різних установах і не має єдиної системи обліку. Запуск централізованої платформи має усунути цю проблему. Завдяки їй держава зможе отримати актуальні дані про кількість сімей, які перебувають у житловій черзі, визначати пріоритетні категорії отримувачів та бачити, якими ресурсами соціального житла володіють громади.

“Усі операції із соціальним та доступним житлом, усі державні, регіональні й місцеві програми, а також уся інформація, яка стосується житлової політики, знаходитиметься в єдиній житловій інформаційно-аналітичній системі. По суті, ми оцифруємо усі квартирні черги, в яких наразі стоять сотні тисяч українців і точну кількість яких ніхто не знає”, – пояснила Олена Шуляк.

Цифровізація стане частиною реформи житлової політики

Створення платформи є одним із важливих етапів комплексного оновлення житлової політики України. Основу для реформи заклав закон “Про основні засади житлової політики”, ухвалений у січні 2026 року. Наступним кроком має стати прийняття спеціального законодавства щодо формування та функціонування фонду соціального житла відповідно до вимог програми Ukraine Facility.

Окрему увагу в межах реформи приділяють запровадженню європейської моделі соціальної оренди. Вона передбачатиме, що для окремих категорій громадян, які потребують соціальної підтримки, плата за оренду житла не перевищуватиме 30% сукупного доходу родини. Решту вартості компенсуватимуть за рахунок цільових державних субсидій.

Також майбутнє законодавство має встановити заборону на продаж квартир із фонду соціального житла або їхнє виведення з нього. Це повинно гарантувати збереження житлового фонду для забезпечення потреб людей, які не мають можливості самостійно придбати чи орендувати оселю за ринковими цінами.

Єдина база допоможе розширити будівництво соціального житла

Ще одним завданням цифрової платформи стане забезпечення прозорого управління соціальним житловим фондом та ефективніше планування нових будівельних проєктів.

За словами Олени Шуляк, достовірні дані про житлові потреби населення та наявні ресурси громад дадуть змогу масштабувати пілотні ініціативи зі створення соціального житла.

Перші такі проєкти за підтримки Європейського інвестиційного банку планують реалізувати у Львові, Житомирі та Кропивницькому.

На розробку технологічної основи єдиної житлової інформаційно-аналітичної системи у державному бюджеті на 2027 рік заклали 152 млн грн. Ці кошти мають забезпечити запуск платформи, яка дозволить об'єднати розрізнену інформацію про житлові програми, черги та розподіл нерухомості.

“Фінансування у 152 мільйони гривень у бюджеті на 2027 рік дозволить закласти технологічний фундамент системи, щоб держава мала точні дані, хто стоїть у черзі та як розподіляється не лише соціальне, а й службове житло”, – підсумувала народна депутатка.

Таким чином, нова цифрова платформа має стати єдиним інструментом обліку житлових потреб українців, контролю за розподілом нерухомості та координації державних і місцевих програм забезпечення житлом.

Нагадаємо, в Україні пропонують прискорити запуск відкритої онлайн-карти нерухомості, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб. Сервіс має допомогти переселенцям самостійно знаходити доступні об'єкти, переглядати результати їхнього обстеження та оцінювати можливості для проживання. Реалізувати ініціативу планують за підтримки міжнародних партнерів, без додаткового навантаження на державний бюджет.