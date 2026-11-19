У проєкті оновленої Схеми планування території Закарпатської області передбачено будівництво двох заводів з виробництва водню біля Ужгорода та Мукачева у Сюртівській та Великолучківській громадах.

Як пише Dilo, про це повідомляє zaxid.net.

У Закарпатській ОВА зазначили, що локації для заводів з виробництва водню у регіоні наразі мають статус можливих або перспективних, а для реалізації проєктів слід розробити містобудівну документацію місцевого рівня.

Завод біля Ужгорода будує київська компанія

Про намір збудувати один з заводів біля Ужгорода у листопаді 2025 року повідомила київська енергетична компанія "Соларгамма". Для реалізації проєкту Сюртівська сільрада передбачила майже 29 га землі біля газокомпресорної станції "Ужгород".

Будівництво планують проводити в чотири черги. Після введення в експлуатацію останньої підприємство споживатиме 400 МВт електроенергії та зможе виробляти 52 тис. тонн водню у рік.

Виробництво водню здійснюватимуть за допомогою процесу електролізу, що розщеплює воду на водень і кисень. Довжина проєктованого трубопроводу до місця врізки в газотранспортний сягатиме 5 км.

Також передбачено облаштування водопостачання в найближчих селах Ратівці, Тиглаш, Сюрте, Малі Геївці та Великі Геївці шляхом організації фінансування проєктів буріння свердловин та прокладання централізованих мереж водопостачання.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "Соларгамма" зареєстрована у 2024 році в Києві та належить громадянам Німеччини Торстену Меркелю та Великої Британії Ярославу Алєксєєву.

Завод біля Мукачева

Ще один завод з виробництва водню може з’явитися біля Мукачева. На схемі планування території Закарпатської області його розташували в селі Великі Лучки. Водночас за інформацією європейської платформи "Воднева долина" потенційною локацією майбутнього виробництва зеленого водню зазначена Велика Добронь.

Реалізацію проєкту, призначеного для виробництва зеленого водню та його експорту в Кошице, доручили ТОВ "Водень Україна".

"Проєкт включає електролізну установку потужністю 100 МВт з потенціалом масштабування до 1,5 ГВт, інтегровану з транскордонною водневою інфраструктурою. Він підтримує трубопровідне підключення до Словаччини та інтеграцію в Центральноєвропейський водневий коридор.

За інформацією Youcontrol, ТОВ "Водень Україна" зареєстроване у 2020 році в Києві та належить колишньому депутату Запорізької облради від "Опозиційного блоку" Олександру Рєпкіну.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року започатковано роботу над проєктом “Водневий коридор Україна-ЄС”, який передбачає співпрацю залучених сторін та виконання зобов’язань вздовж ланцюжка створення вартості: виробництво, транспортування та споживання водню.

Першим об’єктом водневої трубопровідної інфраструктури в Україні може стати один з міжнародних конекторів з подальшим розгортанням по трасі Центральноєвропейського водневого коридору через Карпатські гори до вузлової точки з’єднання багатьох магістральних газопроводів на заході України.