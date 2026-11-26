Велика Британія інвестує 9,5 млн фунтів стерллінгів у будівництво в Україні вітрової електростанції потужністю 200 МВт. Згенерованої потужності вистачить для забезпечення електроенергією 300 000 домогосподарств.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Guardian.

"Поки Росія прагне занурити українців у темряву, Велика Британія допомагає Україні будувати безпечну та стійку енергетичну систему, необхідну їй у майбутньому", – прокоментував міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд.

Посадовець також підкреслив, що залучені кошти допоможуть забезпечити нову генерацію з відновлюваних джерел та зміцнять енергетичну незалежність України.

Місце будівництва електростанції поки не розголошують. Очікується, що її будуватиме та експлуатуватиме Elementum Energy — компанія, зареєстрована у Великій Британії, яка має офіси в Лондоні, Києві та Одесі.

Загальна допомога Великої Британії на відновлення української енергосистеми перевищила £770 млн. Ці кошти спрямовують на екстрений ремонт мереж, а також на довгострокові інвестиції у зелену та атомну енергетику.

За даними видання, з початку повномасштабного вторгнення 2022 року в Україні ввели в експлуатацію понад 3 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, що становить 20% від загальної встановленої потужності країни. Третина з цього обсягу припадає на вітрові станції.

Довідково

Elementum Energy — ТОВ "Елементум Енерджі (Україна)" — є іноземним інвестором у сектор відновлюваної енергії в Україні, з мережею із 29 станцій, що виробляють енергію з сонця та вітру.

Портфель проєктів компанії охоплює пілотні системи зберігання електроенергії та вітроелектростанції загальною потужністю понад 400 МВт. До нього входять ВЕС "Лиманська" та "Дунай" потужністю 216 МВт в Одеській області, а також вітропарк "Західний-Р" на 200 МВт на заході України.

За даними УouСontrol, кінцевими беніфінціарами товариства є Дейтс Річард А. та Маріна Начева.

Раніше повідомлялося, що на півдні та заході України зведуть дві вітроелектростанції потужністю 257,6 МВт. Загальна вартість проєктів становить €400 млн.