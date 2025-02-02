В Україні почали знижуватися ціни на соняшник: скільки коштує тонна

В Україні після тривалого періоду зростання почали знижуватися ціни на соняшник. Основною причиною цього стало чергове падіння вартості соняшникової олії на зовнішньому ринку.

Про це пишуть аналітики "АПК-Інформ".

Повідомляється, що протягом тижня закупівельні ціни на соняшник знижувалися кілька разів, у результаті чого зменшилися на 700–1200 грн за тонну залежно від регіону. Діапазон цін на умовах СРТ-підприємство становив 25000–26500 грн за тонну.

Найвищі ціни традиційно фіксувалися в західних і центральних областях.

Попри попереднє зростання цін із початку січня, яке сприяло формуванню певних запасів сировини, їх усе ще недостатньо для стабільної роботи підприємств. Частина переробних заводів через нестачу сировини продовжує простоювати, інші працюють із неповним завантаженням або перейшли на переробку сої.

У січні перероблено мінімальний обсяг соняшнику

За даними "АПК-Інформ", переробка соняшнику в Україні у січні 2025 року скоротилася другий місяць поспіль і склала близько 800-840 тис. тонн, що на 16% менше, ніж у грудні.

Це стало рекордно низьким показником для цього місяця з 2011/12 маркетингового року. Хоча традиційно в цей період темпи переробки сповільнюються, цьогорічне зниження є особливо значним.

Основною причиною скорочення переробки залишається обмежена пропозиція соняшнику на ринку, що триває з початку 2024/25 маркетингового року. Брак сировини призвів до того, що ще в листопаді-грудні багато підприємств призупинили роботу, частина з них перейшла на переробку сої, а інші опинилися у простої.

Додамо, що наприкінці січня закупівельні ціни на соняшник зросли до 26 500-27 500 грн/т на фоні подорожчання соняшникової олії, пропозиція сировини дещо збільшилася.

Окрім соняшнику, почали зростати ціни на соняшниковий шрот в українських портах через активний попит з боку експортерів. Ціни попиту на соняшниковий шрот досягли 225 USD/т на умовах СРТ-порт, що на 30 USD/т більше, ніж наприкінці минулого сезону.