У 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026 рік за вищою максимальною ставкою. Вона становитиме 129,71 грн за кожен квадратний метр оподатковуваної площі. Це на 8,1% більше, ніж роком раніше. Водночас фактична сума податку залежатиме від площі нерухомості, її типу та рішення місцевої ради.

Про це Dilo повідомляє з посиланням на правила, визначені статтею 266 Податкового кодексу України.

Якою буде ставка податку на нерухомість у 2027 році

Максимальна ставка податку на нерухоме майно прив'язана до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Згідно з Податковим кодексом, місцеві ради встановлюють ставки податку самостійно, однак вони не можуть перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за один квадратний метр оподатковуваної площі.

Станом на 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить 8647 грн. Відповідно, максимальна ставка податку розраховується так:

8647 грн × 1,5% = 129,705 грн.

Після округлення це 129,71 грн за квадратний метр.

Для порівняння, під час сплати податку у 2026 році максимальна ставка становила 120 грн за квадратний метр. Таким чином, граничний розмір платежу збільшиться приблизно на 8,1%.

Важливо, що 129,71 грн – це саме максимальна, а не обов'язкова для всіх ставка. Конкретний розмір податку визначає місцева влада залежно від розташування та типу нерухомості. У деяких громадах ставка може бути суттєво нижчою.

За які квадратні метри потрібно платити

Податок на нерухомість нараховується не на всю площу житла, а лише на ту її частину, яка перевищує встановлені Податковим кодексом пільгові норми.

Зокрема, неоподатковувана площа становить:

60 кв. м – для квартири або кількох квартир незалежно від їх кількості;

120 кв. м – для житлового будинку або кількох будинків;

180 кв. м – якщо у власності одночасно є квартири та житлові будинки.

Зменшення застосовується один раз за звітний рік до сумарної площі відповідної нерухомості.

Наприклад, якщо людина володіє квартирою площею 55 кв. м, податок за загальним правилом не нараховуватиметься. Якщо площа квартири становить 80 кв. м, оподаткуванню підлягатимуть лише 20 кв. м.

Скільки доведеться заплатити за квартиру або будинок

Якщо місцева рада встановила максимальну ставку 129,71 грн за квадратний метр, суми податку можуть бути такими:

квартира площею 70 кв. м – приблизно 1297,10 грн (оподатковуються 10 кв. м);

квартира площею 80 кв. м – приблизно 2594,20 грн (оподатковуються 20 кв. м);

квартира площею 100 кв. м – приблизно 5188,40 грн (оподатковуються 40 кв. м);

будинок площею 150 кв. м – приблизно 3891,30 грн (оподатковуються 30 кв. м);

будинок площею 200 кв. м – приблизно 10 376,80 грн (оподатковуються 80 кв. м).

Це орієнтовні розрахунки за максимальною ставкою. Реальна сума залежатиме від рішення відповідної територіальної громади.

Окремо Податковий кодекс передбачає додатковий платіж у розмірі 25 000 грн на рік за кожен об'єкт житлової нерухомості, якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або житлового будинку – 500 кв. м.

Коли потрібно сплачувати податок у 2027 році

У 2027 році фізичні особи сплачуватимуть податок за нерухомість, якою володіли у 2026 році.

Суму зобов'язання самостійно розраховує податкова служба. Власникам надсилають податкові повідомлення-рішення із зазначенням суми до сплати та відповідними платіжними реквізитами.

Відповідно до Податкового кодексу, такі повідомлення мають надійти до 1 липня року, що настає за звітним. Після отримання повідомлення власник нерухомості має 60 календарних днів для сплати податку.

Перевірити нарахування можна в Електронному кабінеті платника податків.

Отже, у 2027 році власникам квартир і будинків варто очікувати збільшення податкових нарахувань. Водночас перед сплатою необхідно перевірити ставку, встановлену місцевою радою, адже максимальні 129,71 грн за квадратний метр застосовуватимуться лише там, де затверджено відповідний розмір податку.

Нагадаємо, за 10 місяців 2026 року місцеві бюджети отримали 13,3 млрд грн податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки. Це на 1,9 млрд грн, або 16,6%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 11,4 млрд грн.