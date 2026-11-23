В Україні за даними Єдиного державного реєстру станом на середину листопада 2026 року налічується 183 адреси масової реєстрації фізичних осіб-підприємців, за якими оформлено 16 281 ФОП, а половина з них — 8 216 підприємців — продовжують працювати. Зокрема, 1 402 підприємці зареєстровані за адресами 10 центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб, і понад половина з них (716 ФОПів) досі ведуть діяльність.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на аналітику “Опендатабот”.

Масовими аналітики вважають адреси, за якими зареєстровано 50 і більше підприємців, враховуючи як чинних, так і тих, що вже припинили діяльність. Майже третина всіх таких адрес розташована у столиці — 59, а ще по 30 адрес налічується на Одещині та Буковині.

Від початку повномасштабної війни загалом підприємців із реєстраціями на масових адресах побільшало на 3 605 ФОПів, однак останні два роки таких реєстрацій стає менше, і порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення їх поменшало на 45%. Так, якщо у 2021 році за масовими адресами зареєстрували 1 368 ФОПів, то у 2025 році — 757, а за неповний 2026 рік за такими адресами зареєструвався 641 підприємець.

Географія, види діяльності та адреси-рекордсмени

Найбільше чинних підприємців зареєстровано за масовими адресами в Києві — 3 332 ФОПи, або 41% від загальної кількості. Далі йдуть Одеська область, де працює 1 626 таких підприємців (20%), та Харківська область із показником 1 129 ФОПів (14%), тож разом на ці три регіони припадає майже три чверті всіх діючих підприємців із масовими адресами.

За видами діяльності найчастіше за такими адресами реєструються підприємці у сфері ІТ — 2 318 чинних ФОПів (28%), ще майже кожен п'ятий займається роздрібною торгівлею (1 628 підприємців), далі йдуть оптова торгівля (508 ФОПів), сфера HoReCa (487) та інформаційні послуги (376).

Абсолютним лідером за кількістю реєстрацій в Україні є адреса центру реінтеграції та обліку бездомних осіб в Одесі на вулиці Кіри Муратової, 7, де з урахуванням усіх варіантів написання в реєстрі значаться 603 підприємці, з яких 322 є чинними.

Серед центрів обліку бездомних ще по 117 підприємців зареєстровано в Києві на вулиці Рогозівській, 4/16 та у Миколаєві на вулиці Круговій, 47, де продовжують працювати 75 та 43 підприємці відповідно.

Крім того, до переліку найбільших масових адрес країни входять кілька локацій у столиці — квартира 104 на вулиці Бондарській, 3 (258 ФОПів загалом і 132 активні), квартира 22 на проспекті Науки, 34 (252 та 182), провулок Ковальський, 5 (242 та 145), проспект Повітрофлотський, 6 (239 та 110), квартира 74 на вулиці Максима Берлінського, 20 (236 та 149) і вулиця Борщагівська, 148 (223 та 134), а також ще дві адреси в Одесі — вулиця Героїв Крут, 13 (254 та 166) і вулиця Валентини Терешкової, 13 (203 та 88) — і одна в Харкові на вулиці Пушкінській, 79/1 (204 та 96).

Оцінка податкового комітету Верховної Ради

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що масова реєстрація ФОПів за адресами центрів для бездомних може свідчити про використання цих адрес у схемах ухилення від сплати податків або для створення фіктивних підприємців.

За його словами, людині пропонують невелику суму, оформлюють на неї ФОП, а далі через нього проводять кошти для дроблення бізнесу, виплати тіньових зарплат чи відкриття рахунків для сумнівних переказів, після чого при накопиченні боргів стягнути їх неможливо, адже за адресою працює соціальна установа, а сама людина часто навіть не знає про реєстрацію бізнесу на своє ім'я.

Парламентар також пояснив, що бездомна людина має законне право зареєструвати місце проживання за адресою центру обліку за заявою уповноваженої особи закладу, тому частина цих підприємців справді може працювати, однак у такому разі вони зазвичай займалися б простими видами діяльності на кшталт прибирання, підсобних робіт чи доставки.

Натомість зареєстровані там ФОПи декларують оптову торгівлю, програмування та ІТ, юридичну практику, консалтинг і навіть стоматологію, що для людини без житла виглядає щонайменше дивно, а частина підприємців має однаковий контактний телефон, тобто їх, імовірно, реєструвала й обслуговує одна особа.

В Опендатаботі додали, що сервіс відстежує подібні потенційні ризики підприємців, зокрема масові адреси й телефони, неодноразові закриття та повторні відкриття, податкові борги і кримінальні справи, які можна перевірити на сайті за ІПН або автоматизувати через API.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували понад 30 тисяч перереєстрацій, тож кожен сьомий новий ФОП відкривають не вперше. За дев'ять місяців 2026 року відбулося 30 033 випадки повторної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а загалом підприємницьку діяльність відновили 29 382 особи, що вже перевищило показники всього 2025 року.