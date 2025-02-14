В Україні потрібно створити експертне середовище в галузі містобудування та захисту прав покупців житла – засновник KAN Development Ніконов

В Україні необхідно створити експертне середовище в галузі містобудування та захисту прав покупців житла. Воно стане важливим кроком на шляху до впровадження реформ у цій сфері та формування надійного ринку нерухомості. Про це заявив бізнесмен, засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов в інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

"Ми хочемо створити експертне якісне середовище. Ми хочемо надати гранти людям, які готові вчитися містобудуванню. Щоб громадськість набувала компетенцій", — сказав він.

Бізнесмен відзначив важливість підвищення статусу девелоперів. На його думку, це дозволить покупцям житла легко розпізнати надійних партнерів.

"Щоб людина, яка хоче купити квартиру, розуміла, входить ця компанія до асоціації чи ні. Наскільки асоціація гарантує її серйозність. Щоб було зрозуміло, що саме за цим девелопером є заощадження, капітали, резерви, і що він дорожить своєю репутацією".

За словами Ніконова, існування експертного середовища зробить ринок прозорішим, а люди зможуть приймати обґрунтовані рішення при виборі житла по всій Україні.

Він також поділився баченням щодо містобудування та розвитку міст, зокрема Києва. Бізнесмен вважає, що майбутнє українського містобудування залежить від здатності забудовників і державних структур до конструктивного діалогу та впровадження сучасних технологій, що сприятимуть не лише зростанню ринку житла, а й покращенню якості життя мешканців по всій Україні.

Також, як говорить Ніконов, правильне планування є запорукою комфортного життя. Сучасні містобудівні проєкти мають враховувати потреби громади, інтегруючи історичну спадщину з новітньою інфраструктурою, що дозволить мінімізувати існуючі проблеми та створити умови для сталого розвитку "міст для людей", додав він.

KAN Development було засновано у 2001 році. Це девелоперська компанія, яка очолює групу підприємств-партнерів, що беруть участь у реалізації проектів нерухомості різних масштабів і рівнів складності.

Українська асоціація девелоперів заснована у 2023 році двома десятками найбільших девелоперських компаній, які представляють абсолютну більшість ринку житлового будівництва Києва та значну частину ринку нерухомості України.