В Україні продали понад 136 тонн російських добрив на 1,8 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало 136 тонн мінерального добрива, виробленого в Російській Федерації.

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Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що загалом реалізовано 272 біг-беги азофоски (нітроамофоски) загальною вагою 136 380 кг.

Цей актив реалізовано через електронну торгову систему Prozorro.Sale, організатором торгів виступило ПП "Тендер Онлайн" — переможець відкритого конкурсу, проведеного АРМА для відбору спеціалізованого суб’єкта реалізації.

Сума надходжень від реалізації склала 1 млн 803 164 гривні. При цьому АРМА забезпечено сплату митних платежів.

Зауважимо, азофоска — це універсальне мінеральне добриво з високим вмістом азоту (N), фосфору (P) і калію (K). Воно підвищує врожайність сільськогосподарських культур, зміцнює їх стійкість до захворювань та заморозків.

Нагадаємо, що нещодавно АРМА реалізувало чергову партію хлориду білоруського калію через систему Прозорро.Продажі. Підсумкова сума реалізації склала 39, 8 млн грн, включаючи митні платежі у розмірі 14, 7 млн грн.

28 березня АРМА реалізувало партію з 50 вагонів білоруського калію обʼємом 3 469 тонн за 36,7 млн грн.