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В Україні розпочато реєстрацію на безоплатну навчальну програму для підприємців: які умови участі

мужчина, учеба
В Україні розпочато реєстрацію на нову навчальну програму. Фото: pixabay

В Україні розпочато реєстрацію на програму "Економічне навчання для бізнесу, що постраждав від війни в Україні". Підприємці, топменеджери та ключові фахівці малого й середнього бізнесу різних секторів зможуть пройти навчання на освітній онлайн-платформі Ukraine Global Faculty.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Підприємці, які постраждали від війни отримають можливість пройти 36 онлайн-лекцій щодо стратегування, того як інтегрувати штучний інтелект у свою діяльність, як проводити фандрейзингові кампанії, будувати антикризові та PR стратегії та отримають чимало інших цінних знань", — розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко. 

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, завдяки програмі підприємці з різних секторів та регіонів зможуть обмінятися досвідом, отримати нові знання та знайти нові інструменти для розширення свого бізнесу.

Що пропонує курс навчання?

Українські бізнесмени під час проходження програми отримають можливість прослухати 36 онлайн-лекцій та семінарів на платформі UGF з економіки, стратегування, штучного інтелекту, фандрейзингу, антикризового менеджменту, PR та інших напрямків. Навчання триватиме з березеня по серпень 2025 року. Всі учасники після успішного завершення навчання отримають відповідний сертифікат.

Хто може стати учасником?

До участі в програмі можуть долучитися українські підприємці, керівники компаній, підрозділів чи проєктів, а також ключові фахівці сектору малого та середнього бізнесу, які прагнуть отримати нові знання, навички, технології та підходи для підвищення ефективності діючого бізнесу або започаткування нових видів діяльності. А також ті, хто мають бізнес-ідею та готові її реалізувати.

Подати заявку та заповнити анкету потрібно до 21 березня 2025 року, навчання стартує 25 березня.

Варто зазначити, що проєкт реалізується Академією КМЕФ (ГО «КМЕФ») на платформі Ukraine Global Faculty під егідою Мінекономіки України за підтримки МЗС Королівства Нідерландів у рамках Програми розвитку приватного сектору Нідерландської агенції підприємництва (RVO.nl).

Нагадаємо, перші роботодавці долучилися до програми навчання жінок "чоловічим" професіям. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені. 

Автор:
Тетяна Ковальчук