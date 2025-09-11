В Україні розширили категорії для відшкодування збитків через війну

В Україні розширили категорії для відшкодування збитків, завданих війною. Тепер подати заяву через Реєстр збитків у “Дії” можна через вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Розширено Реєстр збитків

В Україні розширено категорії, за якими можна отримати відшкодування збитків, завданих війною. Тепер подати заяву можна не лише щодо смерті чи зникнення близьких, шкоди здоров’ю чи втрат майна, а й через вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу.

"Подача заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, працює, як і раніше, через "Дію", - підкреслила Свириденко.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук внесено зміни до порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією РФ проти України, через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Розширено категорії, за якими можна подавати заяви до Реєстру збитків:

А1.2 – Вимушене переміщення за межі України.

– Вимушене переміщення за межі України. А2.8 – Насильницьке переміщення або депортація дітей.

– Насильницьке переміщення або депортація дітей. А2.9 – Насильницьке переміщення або депортація дорослих.

– Насильницьке переміщення або депортація дорослих. А3.3 – Втрата житла або місця проживання.

– Втрата житла або місця проживання. А3.4 – Втрата оплачуваної роботи.

– Втрата оплачуваної роботи. А3.5 – Втрата приватного підприємництва.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.