Поголів’я корів в Україні продовжує скорочуватися. Станом на 1 листопада 2026 року в господарствах усіх категорій налічувалося 901,6 тис. корів — на 204 тисячі менше, ніж рік тому. Загальна кількість великої рогатої худоби (ВРХ) за цей період зменшилася на 18% — до 1,67 млн голів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Падіння в присадибному секторі

Як зазначають аналітики, головним чинником падіння показників стало скорочення у господарствах населення, де кількість ВРХ за рік впала на 367 тис. голів (-34%), а корів — на 206 тис. голів (-29%). У приватних господарствах наразі залишається 707,2 тис. голів ВРХ (з яких 515,2 тис. корів). Селяни скорочують худобу через високі виробничі витрати, водночас вибуття стримується труднощами з продажем зерна через воєнну логістику та блокаду портів, що робить корову джерелом живих грошей.

На промислових підприємствах утримується 58% ВРХ (958,6 тис. голів, з яких 386,4 тис. корів). За рік кількість корів на фермах зросла на 2,3 тис. голів (+1%), хоча із серпня спостерігається вимушений забій і загибель тварин від російських обстрілів.

Релокація у безпечні регіони

Через безпекові ризики відбувається релокація господарств із прифронтових південних і східних областей у західні, північні та центральні регіони. Зростання промислового поголів'я корів зафіксовано в 10 областях: Рівненська область (+27%); Львівська область (+19%); Тернопільська область (+10%); Житомирська область (+6%); Вінницькая область (+5%); Хмельницька область (+5%); Одеська область (+4%); Волинська область (+1%); Київська область (+1%); Черкаська область (+1%).

Чисельність поголів’я корів на молочно-товарних фермах станом на 1 листопада 2026 року / Інфографіка: АВМ

Завдяки цьому понад 52% корів промислового сектору сьогодні зосереджено у п’яти регіонах:

Полтавська область (51, 70 тис. голів);

Черкаська область (45, 10 тис. );

Чернігівська область (36, 80 тис. );

Київська область (34, 40 тис. );

Вінницька область (32, 90 тис. ).

Нагадаємо, станом на 1 вересня поголів’я великої рогатої худоби в країні становило 1,74 млн голів. За рік цей показник скоротився на 18,1%. Кількість корів також зменшилася на 18,1% - до 926 тис. голів.