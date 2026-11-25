В Україні розширили можливості оформлення витягу про несудимість з апостилем. Відтепер замовити документ для працевлаштування, навчання або вирішення інших питань за кордоном можна не лише в мобільному застосунку "Дія", а й на вебпорталі. Крім того, послугу починають тестувати у ЦНАПах десяти міст.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства цифрової трансформації України.

Апостиль підтверджує справжність підпису на документі для його використання в державах — учасницях Гаазької конвенції.

Завдяки новій можливості користувачам не потрібно окремо замовляти витяг про несудимість, а потім звертатися для проставлення апостиля.

Як замовити витяг про несудимість з апостилем

Щоб оформити документ, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", перейти до розділу "Довідки та витяги" та обрати послугу "Витяг про несудимість".

Після цього необхідно заповнити електронну форму й надіслати заяву.

Альтернативний спосіб оформлення — через онлайн-сервіс Міністерства внутрішніх справ "Єдине вікно".

У яких містах послуга з'явиться в ЦНАПах

Крім онлайн-оформлення, послугу починають тестувати в центрах надання адміністративних послуг десяти міст України.

Замовити витяг про несудимість з апостилем можна буде у Львові, Івано-Франківську, Одесі, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові та Дніпрі.

Після завершення тестування послугу планують поширити на інші ЦНАПи України.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили оформлення витягу про несудимість з апостилем через мобільний застосунок "Дія". Послуга стала доступною для користувачів від 14 років, які авторизовані в застосунку, мають податковий номер та відповідний документ, що посвідчує особу.