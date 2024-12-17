В Україні стартує проєкт з виробництва японських пікапів - Мінекономіки

В Україні планують розпочати виробництво японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Проєкт реалізують у співпраці між кількома українськими виробниками та японською машинобудівною компанією.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

Що відомо про проєкт

Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD), розповіла Свириденко.

Вона також підкреслила, що це позитивний сигнал для інших японських інвесторів, який демонструє взаємовигідність локалізації їхнього виробництва в Україні. Свириденко закликала інші компанії розглянути можливість відкриття виробництв в Україні або співпраці з українськими компаніями для локалізації своїх технологій.

Перша віцепрем’єр-міністерка представила доступні механізми підтримки для інвесторів, які планують вихід на український ринок. Зокрема, акцентувала увагу на програмах, що реалізуються в межах політики "Зроблено в Україні".

Скільки японських компаній працює на ринку України

Свириденко зазначила, що нині в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

"Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями", - додала вона.

Інвестори зараз можуть скористатися страхуванням від воєнних ризиків, яке пропонують такі організації, як американська агенція з фінансування міжнародного розвитку DFC, багатостороння агенція з гарантій інвестицій MIGA, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземні експортно-кредитні агенції, а також українська ЕКА, наголосила Свириденко.

Міністерка економіки подякувала Японії за внесок у розмірі 36 мільйонів доларів у фонд SURE Trust Fund. Вона також висловила вдячність японським агентствам міжнародного співробітництва JICA та JICS за підтримку України, зокрема через розміщення замовлень на українських підприємствах та реалізацію принципу "допомагай Україні українськими товарами", а також японській експортно-кредитній агенції NEXI.

"Японія виділила приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку", — додала Свириденко.

Delo.ua повідомляло, що у листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Додамо, у листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.