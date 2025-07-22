В Україні стартувала освітня програма для молодих підприємців у межах проєкту "Власна справа"

21 липня розпочався набір учасників на безкоштовну програму професійного навчання “Власна справа: простір для розвитку”. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної організації CORE спільно з Міністерством економіки та Ощадбанком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекоміки.

Навчання для ВПО та молоді з уразливих категорій

Мета програми — розвиток молодого бізнесу в умовах війни

Програма "Власна справа: простір для розвитку" покликана сприяти професійному зростанню молодих людей, які, попри виклики війни, продовжують розвивати власну підприємницьку справу. Ініціатива спрямована на тих, хто вже скористався або планує скористатися грантовою підтримкою від Міністерства економіки на започаткування чи розширення бізнесу в межах програми "Власна справа".

Хто може долучитися до програми?

До участі запрошуються підприємці віком від 18 до 35 років, які належать до однієї чи кількох із таких категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

ті, чиє житло було зруйноване або серйозно пошкоджене через бойові дії;

мешканці прикордонних із фронтом регіонів;

молоді люди з інвалідністю або ті, хто має в домогосподарстві членів з інвалідністю;

особи, які доглядають за неповнолітніми дітьми або людьми похилого віку (60+);

учасники бойових дій;

особи з хронічними соціально небезпечними захворюваннями, а також батьки дітей із такими діагнозами;

члени родин, які втратили годувальника внаслідок війни.

Програма створена, щоб надати молодим підприємцям з вразливих категорій можливість навчатися, адаптуватися до нових умов та розвивати свою справу з урахуванням сучасних викликів.

Відібрані учасники зможуть безкоштовно отримати грант на оплату або компенсацію за необхідні для розвитку бізнесу освітні послуги — міжнародні курси, освітні онлайн платформи (Coursera, Udemy, edX та ін.), професійні школи, центри підвищення кваліфікації, курси перекваліфікації, авторські курси експертів у відповідній сфері ведення бізнесу тощо.

Нагадаємо, у травні 65 ветеранів або членів їх родин визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти за програмою "Власна справа". Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів, які отримають гранти на 286 млн грн.