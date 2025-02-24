В Україні стартувало створення інноваційного випробувального полігону: що відомо

В Україні зроблено перший крок зі створенння випробувального полігону для новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, зокрема з використанням штучного інтелекту. Міноборони разом із партнерами вже визначило місце майбутньої іноваційної локації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Наразі представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, програми розвитку ООН, Мінекономіки та Національної асоціації оборонної промисловості оцінили ефективність наявної бази та обговорили перспективи її використання для тестування передових технологій. Вони також здійснили виїзд на місцерозташування майбутнього полігону.

Попереду – створення дорожньої карти, формування робочої групи та підготовка до перших тестувань.

"Разом із партнерами ми визначили ключові напрямки подальшої роботи та ухвалили рішення щодо створення тут навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, де не лише проводитиметься модернізація технологій, а й формуватиметься банк інноваційних рішень", – зазначила представниця Головного управління протимінної діяльності Ольга Дробот.

Учасники зустрічі підкреслили, що створення такого сучасного полігону сприятиме розвитку новітніх технологій, які дадуть змогу прискорити гуманітарне розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.

Нагадаємо, Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових технологій розмінування з залученням штучного інтелекту. Проєкт спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій та обмін досвідом між українськими й міжнародними партнерами.