Сукупний виторг десяти найбільших компаній українського ринку e-commerce за січень–вересень 2026 року досяг 37,92 млрд грн. При цьому 70% цієї суми припадає на дві компанії групи Rozetka.

Як пише Dilo, про це свідчить дослідження YC.Market.

За перші дев’ять місяців 2026 року кількість реєстрацій нових компаній в онлайн-ритейлі зросла на 160% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Станом на 22 листопада 2026 року в Україні налічується 3 564 компанії сегмента e-commerce (+12%), майже половина з яких (1 767 компаній) зареєстрована в Києві.

Топ найбільших гравців онлайн-ритейлу

Перше місце зберігає ТОВ "Розетка. УА" (Rozetka) із чистим доходом 17,94 млрд грн (–15% рік до року).

із чистим доходом (–15% рік до року). Другу позицію посідає ТОВ "Об’єднана торговельна компанія "Європлюс" (входить до групи Rozetka), чий виторг скоротився на 6% — до 8,5 млрд грн .

Третє місце займає онлайн-ритейлер косметики та парфумерії Makeup — виторг компанії зріс на 12% і склав 3,95 млрд грн .

Четверта сходинка за маркетплейсом Maudau (входить до Fozzy Group), який збільшив показник на 3% — до понад 2,2 млрд грн .

Шосте місце утримує видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД) із виторгом 1 млрд грн (–0, 2%).

Хто росте найшвидше

Найвищі темпи приросту серед спеціалізованих інтернет-магазинів показують продавці зоотоварів.

Сукупний виторг трьох лідерів цього сегмента становить 3,05 млрд грн: E-Zoo збільшив показник приблизно на 62%, Pethouse — на 55%, а Petslike — на 44%.

Також до топ-10 найбільших гравців онлайн-торгівлі вперше увійшли дві компанії: продавець обладнання для автономного енергопостачання M-Agro (592,5 млн грн) та постачальник засобів кріплення Dinmark (575,9 млн грн).

Нагадаємо, у 2025 році загальний обсяг e-commerce-ринку сягнув приблизно 256 млрд грн, а кількість транзакцій - близько 196 млн грн.