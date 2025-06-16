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В Україні шукають управителів для прибуткової нерухомості у трьох містах: деталі

Готель «Лондон»-Кіровоград»
Готель «Лондон»-Кіровоград». Фото: 368.media

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на  відбір управителів для об’єктів нерухомості, розташованих в трьох регіонах України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що активи мають високу інвестиційну привабливість. Це нерухомість з комерційним потенціалом у центрах великих міст, зручним розташуванням та наявною інфраструктурою.

"Успішне управління цими об'єктами може забезпечити прибутковість для управителя та користь для держави", - підкреслюють в АРМА.

Що виставляють на аукціон

За даними відомства, відкритий конкурс відбудеться на платформі Prozorro, що гарантує максимальну прозорість та конкуренцію між потенційними управителями. 

Цього разу на аукціоні у системі Prozorro розміщено: 

  • -Адміністративний будинок, загальною площею 962,4 кв.м в місті Хмельницький - у діловому районі обласного центру. 
  • Будівля «Металург» та нежитлове приміщення у м. Кривий Ріг, які складають цілісний готельний комплекс. 
  • 79 % частки статутного капіталу ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград» в місті Кропивницькому. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій  - 19 червня 2025 о 18:00.

АРМА отримало в управління готель мережі у Кропивницькому, котрий належить російському бізнесмену Юрію Васіну. Слідство вважає, що бізнесмен здійснює фінансування агресивної війни з Україною.

Раніше суд наклав арешт на корпоративні права відомої мережі готелів Reikartz, кінцевим бенефіціаром якої є Васін, на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень (майже 80% статутного капіталу).

Зауважимо, Єдиний державний реєстр арештованих активів (ЄДРАА), що охоплює майно, на яке накладено арешт у кримінальних провадженнях, наразі містить понад 404 тисячі записів. Більш як 90 тисяч з них — активи, передані в управління АРМА.

Автор:
Світлана Манько