В Україні шукають управителів для прибуткової нерухомості у трьох містах: деталі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на відбір управителів для об’єктів нерухомості, розташованих в трьох регіонах України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що активи мають високу інвестиційну привабливість. Це нерухомість з комерційним потенціалом у центрах великих міст, зручним розташуванням та наявною інфраструктурою.

"Успішне управління цими об'єктами може забезпечити прибутковість для управителя та користь для держави", - підкреслюють в АРМА.

Що виставляють на аукціон

За даними відомства, відкритий конкурс відбудеться на платформі Prozorro, що гарантує максимальну прозорість та конкуренцію між потенційними управителями.

Цього разу на аукціоні у системі Prozorro розміщено:

- Адміністративний будинок , загальною площею 962,4 кв.м в місті Хмельницький - у діловому районі обласного центру.

Будівля «Металург» та нежитлове приміщення у м. Кривий Ріг, які складають цілісний готельний комплекс.

79 % частки статутного капіталу ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград» в місті Кропивницькому.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 19 червня 2025 о 18:00.

АРМА отримало в управління готель мережі у Кропивницькому, котрий належить російському бізнесмену Юрію Васіну. Слідство вважає, що бізнесмен здійснює фінансування агресивної війни з Україною.

Раніше суд наклав арешт на корпоративні права відомої мережі готелів Reikartz, кінцевим бенефіціаром якої є Васін, на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень (майже 80% статутного капіталу).

Зауважимо, Єдиний державний реєстр арештованих активів (ЄДРАА), що охоплює майно, на яке накладено арешт у кримінальних провадженнях, наразі містить понад 404 тисячі записів. Більш як 90 тисяч з них — активи, передані в управління АРМА.