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В Україні шукають управителів для прибуткової нерухомості у трьох містах: деталі
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на відбір управителів для об’єктів нерухомості, розташованих в трьох регіонах України.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що активи мають високу інвестиційну привабливість. Це нерухомість з комерційним потенціалом у центрах великих міст, зручним розташуванням та наявною інфраструктурою.
"Успішне управління цими об'єктами може забезпечити прибутковість для управителя та користь для держави", - підкреслюють в АРМА.
Що виставляють на аукціон
За даними відомства, відкритий конкурс відбудеться на платформі Prozorro, що гарантує максимальну прозорість та конкуренцію між потенційними управителями.
Цього разу на аукціоні у системі Prozorro розміщено:
- -Адміністративний будинок, загальною площею 962,4 кв.м в місті Хмельницький - у діловому районі обласного центру.
- Будівля «Металург» та нежитлове приміщення у м. Кривий Ріг, які складають цілісний готельний комплекс.
- 79 % частки статутного капіталу ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград» в місті Кропивницькому.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 19 червня 2025 о 18:00.
АРМА отримало в управління готель мережі у Кропивницькому, котрий належить російському бізнесмену Юрію Васіну. Слідство вважає, що бізнесмен здійснює фінансування агресивної війни з Україною.
Раніше суд наклав арешт на корпоративні права відомої мережі готелів Reikartz, кінцевим бенефіціаром якої є Васін, на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень (майже 80% статутного капіталу).
Зауважимо, Єдиний державний реєстр арештованих активів (ЄДРАА), що охоплює майно, на яке накладено арешт у кримінальних провадженнях, наразі містить понад 404 тисячі записів. Більш як 90 тисяч з них — активи, передані в управління АРМА.