В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків

Фонд держмайна та Фонд гарантування вкладів уклали меморандум про вдосконалення оцінювання активів неплатоспроможних банків.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що меморандум передбачає спільну роботу над розвитком і вдосконаленням оціночних процедур та оцінки активів неплатоспроможних банків, банків з тимчасовою адміністрацією і таких, що перебувають у процесі ліквідації.

Як повідомляють у ФДМУ, підписаний документ передбачає наміри щодо співпраці в наступних напрямах:

спільна робота у сфері оцінки активів неплатоспроможних банків, банків з тимчасовою адміністрацією та таких, що знаходяться в процесі ліквідації відповідно до їх повноважень та компетенції;

доопрацювання методики незалежної оцінки активів зазначених вище банків з урахуванням досвіду, набутого Фондом гарантування вкладів;

визначення методичних засад для розробки та впровадження автоматизованого модуля оціночних процедур для потреб ФГВФО.

Також буде створено робочу групу щодо вирішення питань про визначення методичних засад для розробки та впровадження автоматизованого модуля оціночних процедур. Крім того, до процесу будуть залучені міжнародні експерти.

Зазначимо, що активи неплатоспроможних банків продаютьсяФондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю. Станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебувало 54 неплатоспроможних банків. Балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 мільярда гривень. Проте їх оціночну вартість було визначено на рівні 92,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2024 року.