17 листопада о 14:00 у Державному аграрному реєстрі (ДАР) відновлять прийом заявок на визначення агропідприємств критично важливими. Подавати документи потрібно за оновленими галузевими критеріями, затвердженими наказом Мінагрополітики від 16 листопада 2026 року №157.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДАР.

Які критерії для агропідприємств

Згідно з цим наказом підприємство, яке визначається таким, що має важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства має відповідати двом критеріям:

обробляти щонайменше 200 га сільськогосподарських угідь або не менше 50 га багаторічних насаджень, які перебувають на балансі підприємства та використовуються для виробництва плодової продукції або мати річний дохід від реалізації товарів і послуг не менше 20 млн грн за попередній звітний рік;

основним видом діяльності підприємства станом на 1 жовтня 2026 року має бути один із КВЕДів, зазначених у наказі;

підприємство має перебувати у сфері управління Мінагрополітики або мати корпоративні права держави у статутному капіталі, управління якими здійснює міністерство.

Оновлення критеріїв пов'язане зі змінами до постанови Кабінету міністрів від 23 жовтня 2026 року №1328, яка регулює бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану.

Подання заявок відбуватиметься відповідно до постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №76, яка визначає порядок бронювання військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, 12 листопада Кабмін оновив правила визначення підприємств критично важливими для економіки та життєдіяльності країни. Бізнесу доведеться підтверджувати відповідність новим критеріям, обґрунтовувати важливість своєї діяльності та дотримуватися встановлених квот бронювання.