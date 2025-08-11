В Україні відновлюється біржова торгівля бензином після 3,5-річної паузи через війну

12 серпня 2025 року, на майданчику "Української енергетичної біржі" відбудуться торги бензину А-95. Торги бензином відбудуться після 3,5 років паузи через війну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії "НафтоРинок".

Біржа оголошує, що ТОВ "Атлантік-2020" запропонує 240 т бензину з відвантаженням автотранспортом з міст Кременчук та Ізмаїл (по 5 лотів по 24 т) за стартовою ціною 66 000 та 62 310 грн/т відповідно. Востаннє бензини на біржі продавала "Укргазвидобування" на початку 2022 року.

"Атлантік-2020" вперше здійснила імпорт танкерної партії 6,0 тис. т безетанольного бензину стандарту Євро-5 (Е0) до України на початку серпня цього року. Виробник бензину – грецька компанія Motor Oil (Hellas). Наразі компанія також пропонує грецький бензин на продаж дрібногуртовими партіями за ціною 45,00 грн/л з відвантаженням в Ізмаїлі.

Що відомо про "Атлантік-2020"?

За даними Youcontrol, товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантік-2020" було засновано у 2020 році. Адреса реєстрації — Полтавська область, місто Кременчук. Основним КВЕДом є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Кінцевим бенефіціарним власником зазначена Надія Підгорич.

Нагадаємо, у травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 5 тис. т високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року.