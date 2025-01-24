В Україні викрито масштабну схему незаконного продажу дітей

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у співпраці зі слідчим відділом Оболонського управління поліції Києва та Державною прикордонною службою України викрило масштабну злочинну схему незаконного продажу новонароджених дітей за кордон.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Злочинна група, до складу якої входили власники приватних клінік у Києві та Харкові, адвокати, перекладачі й медичний персонал, діяла під прикриттям сурогатного материнства. Жінок у складних життєвих обставинах залучали до програм, пропонуючи їм 12 тисяч євро за участь.

Після народження дитини матерів змушували вказувати неправдиві дані під час реєстрації, відмовлятися від дитини на користь іноземців і надавати дозвіл на її вивезення за кордон. Вартість "угоди" за одну дитину становила від 50 до 70 тисяч євро.

Розслідування та виявлені активи

У результаті розслідування вдалося встановити значні активи, які належать організаторам:

24 об’єкти нерухомості;

9 земельних ділянок;

10 транспортних засобів;

2,5 млн грн;

4 об’єкти інтелектуальної власності.

Крім того, злочинці відкривали банківські рахунки в різних країнах, змінювали місця реєстрації та подорожували елітними курортами. У співпраці з міжнародними правоохоронними органами були виявлені банківські рахунки та транспортні засоби у США, Румунії, Данії та Німеччині.

Як зазначила Дума, це наслідки широкомасштабної війни, внаслідок якої постраждало 2238 українських дітей. Згідно з даними омбудсмена Дмитра Лубінця, понад 12 тисяч українських дітей наразі перебувають у Росії, з них близько 8600 — примусово депортовані.

Заступник голови АРМА Павло Великоречанін підкреслив, що розслідування триває. Уся зібрана інформація передана органам досудового розслідування. Агентство продовжує взаємодіяти з міжнародними партнерами для забезпечення економічної безпеки та відновлення справедливості.

Також АРМА розшукало активи високопосадовців, які завдали збитків державі на 6 млрд грн.