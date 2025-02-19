В Україні виявили підозрілих фінансових операцій на 62,5 млрд грн у 2024 році

До Державного фінансового моніторингу у 2024 році надійшло 1,7 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу . 82% з них стосувалися порогових операцій. 99% повідомлень надходять від банків.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 1 750 940 повідомлень про фінансові операції перевірив Держфінмоніторинг. За рік повідомлень побільшало на 23%.

Зазначається, що 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, тоді як усі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Аналітики констатують, що кількість повідомлень про підозрілі операції зростає з кожним роком: 5% у 2021 році проти 18% торік.

В які органи найчастіше відправляють матеріали?

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн

Як констатують в "Опендатабот", найбільше матеріалів направляють до Національної поліції — 31% (323 справи). Ще 27% або 289 матеріалів — до СБУ та 15% чи 156 матеріали — до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.

Крім того, за час війни у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Державної податкової служби скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ.

Найменше матеріалів надійшло до Офісу генпрокурора — 7% (71). Ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Які фінансові операції перевіряють

Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.

Порогові фіноперації — ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак:

прояв сепаратизму\тероризму;

ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності;

дистанційне відмивання коштів тероризму;

багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування підозрілих особою публічних діячів.

Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує людину. На це може впливати поведінка особи, невідповідність наданої інформації та інші чинники.

Нагадаємо, Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу" і зобов’язав повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків.