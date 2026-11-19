Уряд затвердив правила, за якими визначатимуть стратегічні та критичні корисні копалини. Це дасть змогу оцінювати, від яких ресурсів залежить українська промисловість і які з них можуть опинитися під загрозою дефіциту через перебої з постачанням.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

Методика охоплює металічні руди, неметалічні корисні копалини загальнодержавного значення та їхні корисні компоненти. За нею формуватимуть переліки стратегічної та критичної сировини, а також оцінюватимуть ризики перебоїв із постачанням як самих копалин, так і продукції їхньої переробки.

Результати оцінювання використовуватимуть для підготовки заходів, які допоможуть запобігати дефіциту сировини та реагувати на перебої. Єдині правила також мають зробити зрозумілішими критерії, за якими держава визначатиме значення тих чи інших ресурсів.

"Для промисловості стабільне постачання сировини — одна з умов безперервної роботи. Єдина методика допоможе визначати, від яких ресурсів залежить виробництво, і завчасно оцінювати, де перебої з постачанням можуть мати найбільші наслідки", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Для компаній, які планують вкладати кошти у видобуток і переробку корисних копалин в Україні, методика має встановити зрозумілі правила визначення стратегічного та критичного значення ресурсів.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрито масштабні факти незаконного видобутку корисних копалин, унаслідок яких державі завдано збитків на понад 1,5 млрд грн.