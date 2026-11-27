Кабмін дозволив держагентству PlayCity проводити планові перевірки операторів лотерей під час воєнного стану. Для цього уряд змінив постанову №303. Таких перевірок не було з 2013 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба агентства.

Заданими PlayCity, причиною паузи була відсутність необхідної нормативно-правової бази для контролю за цим ринком.

Що зміниться для лотерейного бізнесу

Тепер держагентство зможе перевіряти, чи дотримуються оператори законодавства та умов отриманих ліцензій.

Зокрема, PlayCity контролюватиме виконання вимог до організації та проведення лотерей. Також перевірки мають допомогти виявляти порушення та захищати права учасників лотерей.

Що передувало відновленню контролю

Перехід до перевірок став можливим після ухвалення нових правил роботи для ринку: у листопаді 2025 року уряд затвердив ліцензійні умови для випуску та проведення лотерей. Завдяки цьому у 2026 році державний бюджет уперше отримав 72,6 мільйона гривень ліцензійних платежів від компаній.

"Запровадження ліцензійних умов і відновлення планових перевірок — послідовні етапи реформування лотерейного ринку, що забезпечать дієвий механізм державного контролю", — зазначили в PlayCity.

Нагадаємо, державне агентство PlayCity за результатами позапланової перевірки виявило два порушення в роботі ТОВ "Слотс Ю.Ей.", яке працює під брендами betking і 777. Компанії призначили штрафи на загальну суму 4 755 850 грн.