В Україні з початку року розміновано понад 4900 га деокупованих територій

Протягом перших трьох місяців поточного року підрозділи Сил безпеки та оборони разом з операторами протимінної діяльності виконали велику роботу з очищення українських територій від мін. Так, фахівці з розмінування обстежили 9100 га деокупованих територій. Від вибухонебезпечних предметів вже очищено 4930 га.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про розмінування України

До процесу очищення територій від вибухонебезпечних предметів залучалося 322 групи (майже 1500 фахівців) та 22 машини механізованого розмінування.

Коментуючи результати гуманітарного розмінування за перший квартал року, полковник Руслан Берегуля зазначив, що оператори протимінної діяльності провели первинне нетехнічне обстеження на територіях 128 територіальних громад. Це дозволило виявити 289 забруднених та потенційно забруднених ділянок.

Також проведено повторне нетехнічне обстеження на 42 ділянках у межах 4 областей та видано 10 гарантійних листів.

Крім того, забезпечено зовнішній контроль якості розмінування на 77 ділянках загальною площею 867 га.

Міністерство оборони працює над розробкою механізмів поетапного тестування інноваційних технологій та розробок у сфері протимінної діяльності. Зокрема, полковник наголосив на створенні новітнього полігону для тестування нових винаходів, включаючи ті, що використовують штучний інтелект.

Потреби у розмінуванні

В Україні потенційно замінованими залишаються 139 тис. кв км території, що становить 23% від загальної площі країни.

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Нагадаємо, Уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу United24.