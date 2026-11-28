В Україні за тиждень відпускні ціни на столовий буряк знизилися в середньому на 16%. Причиною здешевлення стало збільшення пропозиції на ринку на тлі скорочення попиту з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані аналітиків EastFruit.

Станом на 28 листопада українські виробники реалізують столовий буряк переважно по 6–12 грн/кг.

За словами фермерів, цього тижня оптові компанії та роздрібні мережі скоротили обсяги закупівель через низькі темпи продажу овоча в роздрібній торгівлі.

Водночас більшість виробників, які мають якісну продукцію, утримуються від продажу в очікуванні підвищення цін.

Попри здешевлення, відпускні ціни на столовий буряк залишаються в середньому на 20% вищими, ніж наприкінці листопада 2025 року. Учасники ринку поки не бачать передумов для покращення ситуації для виробників.

Нагадаємо, у листопаді в Україні також різко зросли ціни на огірки через завершення сезону вирощування у плівкових теплицях та скорочення пропозиції. На оптовому ринку "Столичний" у Києві ціни на окремі позиції сягнули 200 грн/кг.