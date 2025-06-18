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В Україні заблокованих податкових накладних поменшало вдвічі
В Україні скоротили удвічі кількість заблокованих податкових накладних. Зміни до роботи системи електронного адміністрування ПДВ (СМКОР) сприятимуть подальшому зменшенню цього показника.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає "Укрінформ".
За його словами, минулого року було заблоковано приблизно 0,76% із 318 мільйонів оформлених в країні податкових накладних. Цьогоріч цей показник зменшився до 0,35%.
При цьому рішення про блокування може бути оскаржене в порядку апеляції - спочатку на обласному рівні, потім – у центральному апараті ДПС. Як зауважив Кравченко, лише в 10% випадків справа доходить до суду.
Очільник ДПС сподівається, що надалі ці показники вдасться зменшити. Для цього на розгляд Міністерства фінансів скерували пропозиції про внесення змін до урядової постанови №1165, яка регулює роботу СМКОР.
Також в січні досягнуто домовленості з Агентством США з Міжнародного розвитку USAID про надання Україні 20 млн доларів на підготовку нової програми податкового адміністрування на базі штучного інтелекту.
"Штучний інтелект під’єднуватиметься до всіх баз, які є в Україні (майно, ліцензування, банківська таємниця тощо), й аналізуватиме отриману інформацію. Далі – автоматичний висновок про потенційні ризики. Якщо підприємство в "зеленому" секторі, у податківців до нього не буде жодних питань, у "жовтому" - є помилки, про необхідність виправлення яких інформуватимуть бізнес. А якщо в "червоному" – йдеться про значні ризики та необхідність негайного реагування", - уточнив Кравченко.
Він додав, що із провадженням такого підходу, за якого вплив людського чинника на ухвалення рішень буде мінімізовано, рівень довіри бізнесу до податкової зросте.
Пом'якшення механізму блокування накладних
Зауважимо,податкова служба вже запропонувала зміни до механізму, що регулює блокування податкових накладних.
Запропоновані ДПС зміни передбачають:
- збільшення лімітів для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн. Операції до 10 тисяч. гривень будуть реєструватися без затримок, зараз цей ліміт становить 5 тисяч;
- спрощення перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв;
- зменшення бюрократії після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови;
- удосконалення механізму автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування таблиці;
- зміни окремих показників позитивної податкової історії – ліміти обсягу операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 до 500 тисяч;
- змінено критерій ризиковості операцій щодо розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ, а саме не вважатиметься ризиком подання такого розрахунку коригування протягом 90 днів (наразі становить 30).