В Україні заблокованих податкових накладних поменшало вдвічі

В Україні скоротили удвічі кількість заблокованих податкових накладних. Зміни до роботи системи електронного адміністрування ПДВ (СМКОР) сприятимуть подальшому зменшенню цього показника.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає "Укрінформ".

За його словами, минулого року було заблоковано приблизно 0,76% із 318 мільйонів оформлених в країні податкових накладних. Цьогоріч цей показник зменшився до 0,35%.

При цьому рішення про блокування може бути оскаржене в порядку апеляції - спочатку на обласному рівні, потім – у центральному апараті ДПС. Як зауважив Кравченко, лише в 10% випадків справа доходить до суду.

Очільник ДПС сподівається, що надалі ці показники вдасться зменшити. Для цього на розгляд Міністерства фінансів скерували пропозиції про внесення змін до урядової постанови №1165, яка регулює роботу СМКОР.

Також в січні досягнуто домовленості з Агентством США з Міжнародного розвитку USAID про надання Україні 20 млн доларів на підготовку нової програми податкового адміністрування на базі штучного інтелекту.

"Штучний інтелект під’єднуватиметься до всіх баз, які є в Україні (майно, ліцензування, банківська таємниця тощо), й аналізуватиме отриману інформацію. Далі – автоматичний висновок про потенційні ризики. Якщо підприємство в "зеленому" секторі, у податківців до нього не буде жодних питань, у "жовтому" - є помилки, про необхідність виправлення яких інформуватимуть бізнес. А якщо в "червоному" – йдеться про значні ризики та необхідність негайного реагування", - уточнив Кравченко.

Він додав, що із провадженням такого підходу, за якого вплив людського чинника на ухвалення рішень буде мінімізовано, рівень довіри бізнесу до податкової зросте.

Пом'якшення механізму блокування накладних

Зауважимо,податкова служба вже запропонувала зміни до механізму, що регулює блокування податкових накладних.

Запропоновані ДПС зміни передбачають: