У столиці розпочала роботу нова мережа ресторанів європейської кухні Salaterra. Перший заклад уже приймає гостей у ТРЦ River Mall, а до кінця року компанія планує відкрити ще дві локації.

Як пише Dilo, про це під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" повідомив CEO та співвласник мережі Ігор Горенко.

Концепція Salaterra поєднує формат швидкого обслуговування (fast casual) та принципи здорового харчування.

Заклади роблять ставку на натуральні інгредієнти та планують поступово збільшувати частку продукції від українських фермерів.

Наразі основу меню складають салати, супи, паста та напої. Надалі асортимент планують розширити за рахунок боулів, сніданків та десертного меню.

Де відкриються заклади

На старті компанія фокусується на роботі в популярних торговельних центрах столиці, де площа закладів становитиме переважно 70–120 кв. м:

ТРЦ River Mall — заклад уже працює;

ТРЦ Retroville — відкриття заплановане на кінець листопада;

ТРЦ Lavina — запуск у грудні;

ТРЦ "Проспект" — відкриття у січні–лютому наступного року.

"У майбутньому ми плануємо відкривати ресторани також у форматі стрит-ритейлу. І не лише у Києві, але й у передмісті та інших областях", — зазначив Ігор Горенко.

Для повноформатних ресторанів поза межами ТРЦ компанія розглядатиме приміщення площею до 200 кв. м.

За словами директорки з маркетингу Salaterra Юлії Піковської, найближчим часом мережа запустить доставку через сервіс Glovo.

У подальших планах — розробка власного сайту з функцією онлайн-замовлення та самовивозу, впровадження CRM-системи та активний розвиток сторінок в Instagram і Facebook.

Масштабування в регіони

У 2027 році Salaterra має намір вийти на ринок франчайзингу. За словами співвласника мережі, перші потенційні партнери вже зацікавилися запуском бренду в Одесі та Черкасах.

Нагадаємо, на початку листопада українська мережа ресторанів Salateira припинила свою роботу. На місці закладу в київському ТРЦ River Mall вже працює ресторан під назвою Salaterra.

Загалом за вересень та жовтень 2026 року у Києві закрилися чи призупинили роботу більше 20-ти ресторанів. Власники закладів опинилися перед низкою критичних викликів: стрімке падіння платоспроможного попиту, падіння відвідуваності, витрати на енергообладнання та пальне.