Уряд доручив Міністерству оборони звірити дані про чоловіків віком від 17 до 60 років у реєстрі "Оберіг" із відомостями Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на постанову Кабінету міністрів України № 1466.

Згідно з документом, перевірку проведуть для забезпечення цілісності, повноти та достовірності відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Звірка буде автоматизованою: дані, які надасть ДМС, порівнюватимуть із записами "Оберегу". Передавати їх мають захищеними способами, зокрема на змінних носіях, і на день передачі відомості повинні бути актуальними. Обмін відбуватиметься за протоколами інформаційного обміну, які передбачає порядок ведення реєстру, затверджений у липні.

Міноборони отримає реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити паспорта громадянина України, номер запису в демографічному реєстрі, прізвище, ім'я та по батькові, дату й місце народження, стать, задеклароване або зареєстроване місце проживання та відомості про громадянство. З Єдиного державного демографічного реєстру передадуть також реквізити закордонного паспорта і цифрове зображення обличчя. Окрім того, звідти надійде інформація про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон, залишення там на постійне проживання або повернення в Україну.

За результатами звірки відомство має оновити записи в реєстрі автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації. Строки самої перевірки та перелік відомостей, які оновлять, визначено в окремих додатках до постанови. Нових обов'язків для чоловіків документ не встановлює: ідеться про обмін даними між державними органами.

Нагадаємо, за порушення правил ведення військового обліку на підприємстві посадову особу можуть оштрафувати на суму від 34 000 до 59 500 грн. Хто саме відповідатиме, залежить від виду порушення.