В Україні найближчим часом запустять єдину цифрову платформу, через яку українці зможуть повідомляти про відсутність електроенергії, води та опалення.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, над платформою за дорученням президента працюють Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

"Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції. Ці дані потрібні, щоб ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7", — заявив Корецький.

Він додав, що окремо за дорученням президента опрацювали залучення до відновлювальних робіт Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), яка підпорядкована Міноборони.

Прем’єр пояснив, що цивільні комунальники не завжди можуть так само швидко працювати в бойових умовах і не мають спеціальної техніки, яку використовує ДССТ, зокрема у прифронтових регіонах.

Крім того, Міноборони разом із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, оновити відповідні списки й за регіональним принципом направити цих спеціалістів до резерву ДССТ.

"Розцінюємо це як додаткову допомогу в разі необхідності", — наголосив прем’єр.

Раніше ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ створили чат-бот, через який представники об’єднань співвласників, житлово-будівельних кооперативів і керуючих компаній зможуть подавати колективні звернення щодо відсутності світла.

Якими будуть відключення світла взимку

Як раніше повідомлялось, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.

Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.

Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.