В Україні запустять платформу MISTO, яка допоможе цифровізувати міста

Українська платформа MISTO оголосила про офіційний запуск. Про це розповів Антон Максименко, СЕО MISTO, у матеріалі для Forbes Ukraine.

Платформа допомагає створювати безпечні та сучасні міста, де мешканці завжди в центрі уваги. MISTO об'єднує інструменти для прозорого управління, швидкої взаємодії з жителями та ухвалення рішень на основі даних у реальному часі. Завдяки цьому містяни залишаються на одній хвилі з їхніми містами.

Що таке MISTO?

MISTO — це рішення, яке створене для зручності користування міськими послугами та покращення взаємодії між містом і його мешканцями. Воно складається з двох ключових компонентів: цифрової платформи для міської влади та мобільного застосунку для жителів і гостей міста.

Основні функції платформи:

· Мобільний застосунок для містян. Набір функцій налаштовується відповідно до потреб конкретного міста. MISTO забезпечує доступ до адміністративних послуг, транспортних сервісів, мап Пунктів Незламності, сповіщень про тривоги, петицій, опитувань та іншої актуальної інформації вашого міста.

· Аналітичні дашборди. Дані в реальному часі, що допомагають приймати ефективні рішення та слідкувати за розвитком міста.

“Ми створюємо ResilienceTech платформу, яка допомагає адміністраціям бути прозорішими, а мешканцям отримувати послуги швидко і зручно. Наше бачення — міста, які активно використовують дані для ухвалення рішень, ефективного управління і поліпшення якості життя кожного містянина," — коментує Антон Максименко.

MISTO вже завоювало декілька міжнародних нагород: зокрема дві срібні нагороди Titan Awards (однієї з найпрестижніших міжнародних премій у сфері технологічних рішень).

Наразі MISTO готується до виходу у перших партнерських містах. Зацікавлені громади можуть переглянути більше інформації та долучитися до платформи через офіційний сайт.