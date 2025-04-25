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В Україні завершили фінансування пенсій за квітень: скільки перерахували

пенсії
Загальна сума виплат склала 67,4 мільярда гривень / Depositphotos

Пенсійний фонд України оголосив про завершення фінансування пенсій за квітень 2025 року. Загальна сума виплат склала 67,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Сума коштів, спрямованих на пенсійні виплати у квітні, відповідає березневому показнику. У попередньому місяці ПФУ також  спрямував 67,4 млрд грн на виплати пенсіонерам.

Фото 2 — В Україні завершили фінансування пенсій за квітень: скільки перерахували

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Загалом індексація охопила понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищилися на 11,5%.

Також з 1 квітня автоматично буде проіндексовано виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. Таким чином, середня пенсія в Україні складає 6345 гривень.

Варто нагадати, що за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.

Автор:
Тетяна Бесараб