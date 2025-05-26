В Україні збільшилася кількість вакансій із пропозицією житла для працівників

З початку 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості вже 2 тисячі вакансій з зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом. За аналогічний період 2024 року, цей показник був на 30% меншим і складав 1,5 тисячі пропозицій.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

У службі зайнятості зазначають, що кількість вакансій на ринку праці помітно перевищує кількість офіційно зареєстрованих шукачів роботи. Щодня на Єдиному порталі вакансій можна знайти понад 230 тисяч пропозицій, тоді як кількість шукачів роботи, зареєстрованих у Державній службі зайнятості щодня становить близько 127 тисяч українців. Саме тому чимало роботодавців шукають способи зацікавити потенційних працівників своїми пропозиціями. Державна служба зайнятості фіксує все більше таких ініціатив.

За весь 2024 рік кількість вакансій з наданням житла складала 3,5 тисячі. Найбільше вакансій з наданням житла пропонують у столиці та Київській області. У Києві за звітний період було 330 подібних вакансій, наразі актуальними лишаються 148 варіантів з наданням житла. У області з початку року – 276 пропозицій, з яких 132 ще актуальні.

Серед інших областей з великою кількістю подібних вакансій:

Дніпропетровська — 72;

Хмельницька — 68;

Полтавська — 67.

Найменша кількість подібних пропозицій на прифронтових регіонах.

Нагадаємо, "Опендатабот" створив рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку подають до Держстату.