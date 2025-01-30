В Україні злетіли ціни на буряки: скільки коштує кілограм

На ринку України фіксується тенденція до зростання цін на столові буряки. Місцеві виробники повідомляють про зменшення запасів буряків високої якості, водночас попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж на цю продукцію збільшується.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Які ціни на ринку

Наразі виробникам вдається реалізовувати столові буряки за ціною в межах 14-18 грн/кг (що еквівалентно $0,33-0,43/кг).

Це відображає середнє зростання вартості на 24% порівняно з кінцем попереднього робочого тижня, що свідчить про помітне подорожчання продукції.

На сьогоднішній день ціни на буряки в Україні вже в середньому на 35% перевищують показники того ж періоду минулого року.

Проте учасники ринку не відкидають можливість, що поточне зростання вартості може виявитися тимчасовим явищем. Вони припускають, що подальше подорожчання може стати стимулом для фермерів почати розпродаж буряків із запасів, що призведе до стабілізації або навіть зниження цін у цьому сегменті.

Причини здорожчання буряків

Учасники ринку пояснюють подорожчання в цьому сегменті значним зменшенням обсягів буряків на ринку.

На сьогоднішній день практично завершено продаж продукції з необладнаних сховищ, а також спостерігається суттєве скорочення пропозиції некондиційних овочів.

Це, в свою чергу, дозволило виробникам підвищити ціни на якісні столові буряки.

Які ціни на овочі в Україні

У 2024 році за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали овочі борщового набору.

Ціни на моркву коливаються в межах 25-32 грн/кг ($0,59-0,76/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій овочів. На сьогоднішній день ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 рази вища, ніж на початку січня 2024 року.

Цього тижня фермери вчергове підвищили ціни на білокачанну капусту. Вартість овочу вже в середньому в 3,7 рази вища, ніж у минулому році.

Зауважимо, після нетривалого періоду стабільності відпускні ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Вартість овочу в середньому на 16% вища, ніж наприкінці січня минулого року.