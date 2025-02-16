В Україні зменшуються ціни на яблука

В Україні спостерігається зниження торговельної активності на ринку яблук, що змушує виробників зменшувати ціни на свою продукцію. Фермери втратили надію на подальше зростання вартості фруктів і почали активно розпродавати запаси зі сховищ.

Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Це призвело до збільшення пропозиції на ринку та відповідного здешевлення яблук.

Які ціни на яблука

Наразі якісні яблука продаються за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що на 12% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас, незважаючи на це зниження, ціни на яблука все ще залишаються в середньому на 48% вищими, ніж у той самий період 2023 року.

Оператори ринку не виключають подальшого здешевлення продукції, оскільки якість фруктів у сховищах погіршується, а попит залишається слабким через все ще високий рівень цін.

Які компанії є найбільшими виробниками яблук

Найбільшими виробниками яблук в Україні є фермерське господарство "Гадз", компанія "Сади Дніпра", яка вирощує і продає їх під торговою маркою UApple, а також TBF Group (T.B Fruit).

Як зазначено на сайті UApple, щороку територія садів компанії розширюється на 100 гектарів. Продукція реалізовується в локальні мережі супермаркетів, а також йде на експорт в країни ЄС, Близького Сходу та Азії.

Водночас на сайті господарства "Гадз" зазначено, що на сьогодні продукція експортується у понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії. Воно спеціалізується на вирощуванні фруктів (яблук, груш, слив).

Зазначимо, попри те, що у жовтні українські садівники змушені були знижувати ціни на яблука осінніх сортів через низький попит та збільшення пропозиції, ціни на цей фрукт все одно були найвищими, як мінімум, за останні 7 років.

Проте, вже в січні українські садівники почали суттєво підвищувати ціни на яблука. Головною причиною стало зростання торговельно-закупівельної активності на ринку.