В Україні змінили порядок обчислення доходу сім’ї для нарахування субсидій: що відомо

В Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування всіх видів державної соціальної допомоги, зокрема, субсидії.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що уряд 20 грудня 2024 року ухвалив постанову № 1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.

Як уточнили в ПФУ, після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.

Зауважимо, кошти, які українці отримають за програмами "Зимової єПідтримки" та “Національного кешбеку”, не враховуватимуться у середньомісячний сукупний дохід сім'ї при нарахуванні субсидії на оплату комунальних послуг та пільг.

Додамо, субсидія надається, якщо родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Цей платіж розраховують індивідуально, враховуючи середній дохід на одну людину в сім'ї.

З 1 січня набрали чинності зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Відповідну постанову від 31 грудня №1553 опублікував Кабмін.

А саме, для отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг КМУ ввів нову умову – вони надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Тобто, не перевищує 4240 грн.

Вказану вимогу будуть застосовувати:

з 1 січня 2025 – для осіб, які звернулися за наданням пільг у 2025 році;

після закінчення опалювального сезону 2024/2025 року – для осіб, які отримували пільги у період до 31.12.2024 включно

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