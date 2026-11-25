В Україні змінять правила фінансування громад: замість окремих проєктів, на які кошти виділяють в останній момент, підтримуватимуть комплексні програми розвитку. Це передбачає реформа Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Як пише Dilo, про основні напрями реформи повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

"Ми відмовляємося від практики планування в останній момент, яка впливає на якість заявок від громад. Реформування Фонду забезпечить зрозумілі правила, чіткий фокус на пріоритетах, синхронізацію проєктів зі стратегіями розвитку", — наголосив Безгін.

Чому змінюють правила

Перший цикл розподілу коштів Фонду у 2026 році виявив кілька проблем. Громади подали запити на понад 10 млрд грн, тоді як у державному бюджеті передбачили лише 2 млрд грн. Крім того, місцевій владі бракувало часу на підготовку проєктної документації, а високий рейтинг окремого проєкту не гарантував фінансування.

За словами міністра, під час підготовки держбюджету до другого читання Мінрегіон запропонував додатково виділити на Фонд 3 млрд грн у 2027 році. Якщо пропозицію підтримають, загальний обсяг фінансування становитиме 5 млрд грн.

На що спрямують гроші у 2027 році

Для ДФРР визначили чотири пріоритети:

реабілітаційні заклади для військовослужбовців;

створення безбар'єрного середовища;

будівництво та ремонт укриттів;

проєкти з організації гарячого харчування у школах.

Також планують перейти до багаторічного планування, щоб громади мали більше часу на підготовку великих проєктів. Їх узгоджуватимуть зі стратегіями розвитку громад, регіонів і держави.

Як змінять розподіл коштів

Розмір фінансування та обов'язкового внеску місцевого бюджету визначатимуть з урахуванням функціонального типу території, безпекової ситуації та соціально-економічних умов. Наразі для всіх громад діє вимога співфінансування на рівні не менше 10%.

Крім того, ДФРР пропонують перетворити на окрему установу — Національний фонд регіонального розвитку. Він матиме наглядову раду, дирекцію та моніторинговий комітет, а фінансування зможе отримувати не лише з держбюджету, а й через міжнародну допомогу, гранти, внески та позики.

Реформа має наблизити управління регіональним розвитком до моделі ЄС і створити умови для залучення додаткових інвестицій.

Нагадаємо, у листопаді на потреби українських громад уряд додатково спрямував 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку. Фінансування отримають 113 проєктів, які самостійно визначили місцеві громади.