Кабінет міністрів України 25 листопада схвалив законопроєкт, який змінює правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК). Документ передбачає спрощення звітності, оподаткування лише окремих видів доходів та скасування частини чинних податкових пільг. Нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2028 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Законопроєкт має привести українське податкове законодавство у відповідність до європейської директиви ATAD, спрямованої на протидію ухиленню від сплати податків.

Йдеться про іноземні компанії, які контролюють українські громадяни або підприємства. Зокрема, контролем вважається володіння понад 50% компанії або фактичний вплив на її діяльність. Інші умови передбачені для випадків спільного володіння українськими резидентами.

Як зміниться оподаткування іноземних компаній

Наразі правила КІК поширюються на всі підконтрольні іноземні компанії незалежно від рівня оподаткування в країні їхньої реєстрації. Водночас об'єктом оподаткування може бути весь скоригований прибуток такої компанії.

Законопроєкт пропонує змінити цей підхід.

Зокрема, іноземну компанію визнаватимуть КІК, якщо фактично нарахований податок на її прибуток становитиме менше 75% суми, яку вона мала б сплатити за українськими правилами.

Таким чином, компанії з достатнім рівнем оподаткування за кордоном загалом не підпадатимуть під нове визначення КІК.

Крім того, в Україні пропонують оподатковувати не весь прибуток підконтрольної компанії, а лише нерозподілені пасивні доходи.

До них належать, зокрема, проценти, роялті, дивіденди, прибутки від операцій із цінними паперами та доходи від окремих фінансових операцій.

Під час визначення оподатковуваної суми враховуватимуть витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням таких доходів, а також дивіденди, виплачені за їхній рахунок.

Які податкові пільги скасують

Водночас законопроєкт передбачає скорочення переліку підстав для звільнення КІК від оподаткування.

Зокрема, пропонують скасувати чинну пільгу для контролюючих осіб, сукупний дохід підконтрольних іноземних компаній яких не перевищує €2 млн.

Натомість збережуть окремі звільнення, передбачені європейськими правилами.

Зокрема, йдеться про компанії, у яких частка пасивних доходів не перевищує третини загальних доходів за наявності відповідного міжнародного договору, а також про компанії з реальною економічною діяльністю в державах Європейського економічного простору.

Власникам іноземного бізнесу спростять звітність

Законопроєкт також передбачає зміну порядку звітування про іноземні компанії.

Замість окремих звітів щодо кожної КІК пропонується запровадити один щорічний звіт із переліком усіх підконтрольних іноземних компаній.

Відомості про доходи потрібно буде подавати лише щодо тих підприємств, які відповідають новому визначенню КІК.

Водночас окремі повідомлення про набуття або втрату контролю над іноземною компанією планують скасувати.

Також передбачено можливість подавати скорочений звіт із подальшим доповненням, якщо фінансова звітність іноземної компанії ще не готова.

Законопроєкт містить і запобіжники проти подвійного оподаткування. Зокрема, дивіденди, виплачені з доходів, які вже оподатковувалися в Україні, повторно не обкладатимуть податком.

За даними Державної податкової служби, за 2024 рік звіти про КІК подали 7877 контролюючих осіб щодо 7726 іноземних компаній.

Коли запрацюють нові правила

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2028 року за умови ухвалення законопроєкту Верховною Радою.

До звітних періодів, які завершилися до цієї дати, застосовуватимуть чинні правила Податкового кодексу.

Крім того, законопроєкт передбачає перехідний період: за несвоєчасне виконання нових обов'язків щодо звітування за 2028 рік не застосовуватимуть штрафів, якщо відповідні вимоги буде виконано протягом шести місяців після встановленого строку.

Нагадаємо, контрольовані іноземні компанії вже формують значний обсяг звітності в Україні. Станом на 1 травня 2026 року власники закордонного бізнесу подали понад 19 тисяч звітів про КІК за 2025 рік. Із них 9343 документи були повними, а ще 9702 — скороченими.