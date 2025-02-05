В Україні знижуються ціни на цибулю: скільки коштує кілограм

В Україні цього тижня на ринку цибулі спостерігається помітне зниження цін. І якщо минулого тижня багато фермерів утримувалися від продажу ріпчастої цибулі, сподіваючись на подальше зростання відпускних цін, то цього тижня ситуація різко змінилася.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

Господарства почали активніше розпродавати запаси, оскільки якість продукції поступово погіршується через тривале зберігання.

Скільки коштує цибуля

Різке збільшення пропозиції на ринку спричинило зниження цін. Станом на сьогодні основні продажі ведуться в діапазоні від 8 до 14 гривень за кілограм, що еквівалентно 19–34 центам США.

Це приблизно на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас виробники, які мають якісну продукцію, вирішили тимчасово припинити продажі. Вони заявили про намір відновити реалізацію не раніше березня цього року.

Найбільші виробники цибулі в Україні

В Україні серед найбільших виробників ріпчастої цибулі виділяються компанії "Кищенці" та група компаній ПАЕК.

ТОВ "Кищенці" розташоване в селі Добра Маньківського району Черкаської області. Компанія спеціалізується на вирощуванні овочів, зокрема моркви та цибулі, під які відведено 400 гектарів. Окрім вирощування, підприємство має потужності для зберігання продукції, що дозволяє оптимізувати її реалізацію. Також господарство займається тваринництвом, утримуючи 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія) працює на території Миколаївської області та є одним із найбільших агрохолдингів країни. В її обробітку перебуває близько 130 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Основний напрям діяльності компанії – вирощування зернових і технічних культур. Однак значну частину виробничої структури займає також вирощування цибулі.

Додамо, в середині січня цибуля продавалася за ціною 9–15 грн/кг.