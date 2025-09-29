В Україні знижуються ціни на соєві боби

В Україні на внутрішньому ринку соєвих бобів зберігається зниження цін на тлі сезонного зростання пропозиції бобової та обмеженого експорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК-Інформ".

Зазначається, що наразі переробні підприємства озвучують ціни попиту в основному в межах 16500-16700 грн/т.

Водночас, на експортному ринку соєвих бобів темпи торгівлі трохи зростали, проте відвантаження були вкрай низькими.

За минулий тиждень було експортовано менше 1 тис. тонн сої, а за 25 днів вересня обсяг відвантаження склав 52 тис. тонн (186 тис. тонн за цей же період у 2024 році).

В українських портах ціни попиту на сою залишалися досить високими - 400-405 USD/т СРТ-порт. Основний попит зберігався з боку Туреччини. Ціни попиту на умовах CIF Мармара та Ізмір знаходилися на рівні 437 USD/т (поставка у жовтні).

Зауважимо, з вересня українські аграрії зіштовхнулися з проблемою при експорті сої та ріпаку через законодавче запровадження 10% мита.

Одна з ключових норм передбачає, що експорт без обкладання 10% митом можуть здійснювати товаровиробники і кооперативи. Але ця норма фактично не працює через відсутність необхідних підзаконних актів, тому закон не діє. Мінекономіки обіцяє розробити механізм підтвердження виробника для уникнення 10% мита на експорт сої та ріпаку до кінця тижня.

"Соєві правки"

2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Їх назвали "соєвими правками".

Йдеться про пропозиції встановити мито на:

соєві боби – у розмірі 10%;

– у розмірі 10%; насіння ріпаку або кользи – також у розмірі 10%.

Закон був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. 42 дні він лежав без підпису президента.

За словами співавтора правки – заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку —Дмитра Кисилевського, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

В Європейській Бізнес Асоціації підкреслювали, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Аграрії наголошували на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур.