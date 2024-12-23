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В Україні знову почали вимикати електроенергію: які регіони

Київ та три регіони можуть залишитись без світла.
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, Укренерго вводить екстрені відключення електроенергії.

У Києві, Київській області, Дніпропетровській та Донецькій областях вводяться екстрені відключення електроенергії.

Про це інформує ДТЕК.

Зазначається, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі "Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії.

Енергетики по всій країні працюють безперервно, щоб усунути наслідки обстрілів і відновити електропостачання в домівки українців.

В компанії обіцяють в разі змін оперативно надати необхідну інформацію.

Оновлено о 16:47В "Укренерго" інформують, що з 14:10 у кількох областях України вимушено застосовуються аварійні відключення.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей. Як тільки роботи будуть завершені — обмеження для побутових споживачів буде скасовано", – додали в компанії.

Зазначається, що орієнтовний час завершення робіт – до 17:00.

Нагадаємо, з метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

Додамо, що з 17 грудня  "Укренерго" не застосовувало заходи обмеження споживання для населення.

Автор:
Ольга Опенько