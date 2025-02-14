В Україні зросла кількість позовів від ОСББ до боржників

Станом на кінець 2024 року за даними судового реєстру, 3 630 позови та судові накази до співвласників-боржників направили до суду ОСББ. Кількість позовів через борги зросла у 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, рекордним за кількістю позовів до співвласників став 2023 рік: тоді ОСББ подали 1,4 тисячі позовів до співвласників. Це може бути пов’язано зі скасуванням заборони на штрафи через борги по ЖКП наприкінці 2023 року.

В "Опендатабот" підкреслюють, що у 2024 році звернень до суду не поменшало.

"3,6 тисячі справ на боржників вже потрапили до судів станом на кінець 2024 року. Йдеться як про судові позови, так й про судові накази. Це у 2,7 рази більше, аніж на початку повномасштабної війни — тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік", - зауважують аналітики.

Де судяться найчастіше

Зазначається, що найбільше судяться за борги по ОСББ у Дніпропетровській області: 644 справи або 18% від загальної кількості минулоріч. Трохи менша статистика на Одещині: 547 або 15%. Трійку закриває Запорізька область, де об’єднання співмешканців зверталось до суду 488 рази (14%).

Судові накази

В "Опендатабот" зауважують, що більш популярною стає практика звернення по судовий наказ. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін до суду: перевіряють документи, які підтверджують обставини справи, і, у разі відповідності вимог, виноситься судовий наказ. Після цього ОСББ може звернутися до виконавців та стягти з боржника гроші.

"Від початку повномасштабного, кількість судових наказів росте рік до року. У 2022 році їх було 685, а у 2023 році — 1,8 тис. За 2024 рік було видано 2,2 тис. наказів. Це майже стільки ж, як до початку повномасштабного вторгнення. Їх частка від сумарної кількості з позовами теж зросла — з 51% до 62%. Це свідчить про те, що після скасування мораторію на штрафи по боргах ЖКП, суди змогли видавати накази про судові стягнення без попередніх обмежень", - наголошують аналітики.

Як ОСББ подати в суд: інструкція

Для подання позову до суду обовʼязково треба мати електронний кабінет в електронному суді. Кабінет реєструється за допомогою електронного цифрового ключа (ЕЦП або КЕП) керівника об’єднання співмешканців.

До заяви додаються:

квитанція про сплату судового збору; копія договору з боржником, укладеного у письмовій (в тому числі електронній) формі;

докази виконання зобов’язань вами (надані послуги, поставлені товари тощо);

докази невиконання зобов’язань боржником (наприклад, рахунки, акти приймання-передачі товару/послуги).

"Втім для ОСББ важливо подати у суд на боржника протягом трьох років, поки не минув термін давності. У протилежному випадку суд може відмовити у задоволенні позову", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що згідно закону від ОСББ як від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не можна вимагати виконання обов’язків, яких не має кожен окремий співвласник. Відповідно і заборгованість окремого співвласника не може розподілятися на всіх, а є його персональною відповідальністю, за що останній й має відповідати. Тож борги окремих мешканців розцінюються не як борг перед якоюсь організацією, а безпосередньо перед всіма співвласниками будинку — тобто сусідами.

Нагадаємо, у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.