Попит на приватні будинки в Україні зосереджений передусім у Вінницькій, Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Водночас покупці дедалі більше уваги приділяють котеджним містечкам, де, крім житла, пропонують безпеку, автономність, розвинену інфраструктуру та сервіс.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дослідження DIM.RIA.

Де українці шукають приватні будинки

За даними аналітиків, на первинному ринку найбільший інтерес до будинків зафіксовано у Вінницькій, Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У передмісті Києва покупці найчастіше шукають нерухомість в Ірпені, Бучі, Милі та Ходосівці.

На вторинному ринку географія попиту дещо інша. До п'ятірки областей із найвищим інтересом до приватних будинків увійшли Вінницька, Київська, Хмельницька, Тернопільська та Одеська області. Серед найпопулярніших напрямків столичної агломерації – Ірпінь, Буча та Білогородка.

Скільки коштує квадратний метр будинку

Вартість приватних будинків суттєво відрізняється залежно від регіону та сегмента ринку.

На первинному ринку медіанна ціна квадратного метра будинку становить:

у Києві – $1020, що на 6,5% більше, ніж роком раніше;

у Київській області – $966 (+14%);

у Львівській області – $1192 (+9%).

На вторинному ринку ситуація інша:

у Києві – $1376 за кв. м, що на 1,5% менше в річному вимірі;

у Київській області – $1020 (+7%);

у Львівській області – $737 (+11%).

За словами Віталія Поберезького, представника DIM.RIA, інтерес до котеджних містечок поступово зростає. Водночас учасники ринку мають з'ясувати, чи пов'язана ця тенденція зі зміною життєвих пріоритетів покупців, чи з обставинами, які змушують їх обирати заміське житло.

Що формує довіру покупців до котеджних містечок

Одним із ключових викликів для девелоперів залишається залучення покупців на етапі, коли об'єкт ще не побудований. Самих архітектурних візуалізацій для цього недостатньо – потенційні мешканці хочуть бачити готовність технічної та юридичної складових проєкту.

Комерційна директорка German Development Standards (GDS) Анна Анісімова наголошує, що довіра до майбутнього житла формується ще до початку будівництва. Серед важливих чинників – належне оформлення земельної ділянки, дозвільна документація, технічні умови, підключення комунікацій та планування інфраструктури.

Окрему увагу девелопери мають приділяти дорогам, інженерним мережам і навантаженню на місцеву інфраструктуру. Важливо також відкрито комунікувати з майбутніми мешканцями та пояснювати, які технології й конструктивні рішення передбачені проєктом.

Безпека та автономність стають стандартом

Під час вибору заміського житла покупці дедалі більше враховують не лише площу та архітектуру будинку, а й безпеку та незалежність від зовнішніх умов.

Йдеться про комплексні рішення: контроль доступу, відеоспостереження, системи реагування, укриття та автономність інженерних мереж.

Співзасновник і керівний партнер Riviera Village Сергій Слюсаренко зазначає, що важливою конкурентною перевагою котеджного містечка стає доступність повсякденної інфраструктури. Зокрема, шкіл, ресторанів, парків, пішохідних і велосипедних маршрутів.

За його словами, міжнародна тенденція полягає у створенні житлових комплексів, де основні об'єкти інфраструктури розташовані в межах 15 хвилин пішої доступності.

Не менш важливим є управління містечком після завершення будівництва. Зокрема, у Riviera Village мешканці можуть брати участь у визначенні правил життя спільноти та голосувати щодо вибору сервісної компанії.

Чи залишаться котеджні містечка закритими

Ще одна тенденція, яку обговорювали представники девелоперського ринку, – поступова відмова від концепції ізольованих житлових територій.

Керівник розвитку продуктів Kryla Karpaty by Edem Андрій Стецевич вважає, що сучасні котеджні містечка мають бути інтегровані в навколишнє середовище, а не відокремлені від нього парканами.

При цьому відкритість території не виключає наявності правил проживання та комплексної системи безпеки.

Які формати заміського житла матимуть попит

Учасники дискусії прогнозують, що аудиторія покупців котеджних містечок розширюватиметься. Крім родин, які шукають постійне місце проживання за містом, інтерес до такого формату можуть проявляти молодші покупці та інвестори, які розглядають будинки як актив для подальшої оренди.

Серед перспективних напрямів також називають workation – поєднання дистанційної роботи та подорожей, а також формування житлових спільнот за спільними інтересами й цінностями.

Анна Анісімова вважає, що конкурентоспроможними будуть насамперед ті проєкти, які зможуть забезпечити повноцінний сервіс – від охорони території до обслуговування будинків.

Таким чином, конкуренція на ринку котеджних містечок поступово зміщується від характеристик окремого будинку до якості всього житлового середовища. Для покупців дедалі важливішими стають безпека, автономність, інфраструктура, сервіс і прозоре управління.

Ці тенденції обговорили представники DIM.RIA, Riviera Village, German Development Standards (GDS), ODA Development, Smart Development та Kryla Karpaty by Edem під час панельної дискусії на Українському інвестиційно-будівельному конгресі в Києві.

Нагадаємо, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири стала найдорожчою серед українських обласних центрів. Медіанна вартість винаймання житла сягнула 36 тис. грн на місяць, що становить 118% медіанної зарплати в місті. За рік орендні ставки зросли на 82%.