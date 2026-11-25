Національний банк України завершив авторизацію Юте Банку та видав йому банківську ліцензію. Це перша нова банківська ліцензія в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Банк належить естонській фінтех-групі Iute Group AS.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Рішення про видачу ліцензії правління Нацбанку ухвалило 6 листопада 2026 року. Згодом, 13 листопада, профільний комітет регулятора погодив нову редакцію статуту фінустанови. Зміни були необхідні у зв'язку з припиненням статусу перехідного банку та зміною його найменування.

18 листопада відповідні відомості про назву, статут і банківську ліцензію внесли до Державного реєстру банків.

Хто стоїть за Юте Банком

Юте Банк створили 17 грудня 2025 року за рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у межах процедури виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку.

У січні 2026 року 100% акцій новоствореної установи придбала естонська фінтех-група Iute Group AS, яка стала її єдиним акціонером.

Після докапіталізації банку 16 березня Фонд гарантування вкладів визнав його таким, що втратив статус перехідного. Таким чином, установа отримала можливість продовжити роботу як повноцінний банк.

Національний банк також погодив кандидатури членів наглядової ради та правління, а також керівників ключових підрозділів.

Головою правління Юте Банку став Артур Муравицький. Наглядову раду очолив співзасновник Iute Group Тармо Сілд.

Як Iute Group збільшувала капітал банку

Після придбання фінустанови естонська група кілька разів ухвалювала рішення про збільшення її статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій.

Зокрема, у лютому 2026 року капітал банку вирішили збільшити на 293 млн грн, у липні, ще на 103,8 млн грн, а в жовтні, на 100 млн грн.

Такі вкладення стали частиною підготовки банку до повноцінної роботи на українському фінансовому ринку.

Скільки клієнтів планує залучити Юте Банк

Після виведення РВС Банку з ринку клієнтська база Юте Банку налічувала близько 12 тисяч осіб.

Водночас стратегія розвитку установи на наступні шість років передбачає суттєве розширення бізнесу. Зокрема, банк планує збільшити кількість активних клієнтів до 300 тисяч.

Отримання банківської ліцензії завершує перехід установи від статусу перехідного банку до повноцінного учасника банківського ринку України.

Нагадаємо, раніше Національний банк оштрафував дві фінансові установи на понад 639 тис. грн. Санкції застосували до страхової компанії "Українська пожежно-страхова компанія" та фінансової компанії "Азурро Фінанс" за порушення законодавства, зокрема вимог щодо звітності та прав клієнтів.