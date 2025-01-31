В Україні зʼявляться "громади-форпости": що стоїть за новим поняттям для населених пунктів

Кабінет міністрів розпочав дворічний експериментальний проєкт для покращення системної взаємодії між громадами. У його межах запроваджується поняття “громада-форпост”.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Що відомо про громади-форпости

"Громади-форпости" — це населені пункти, розташовані в межах 100 кілометрів від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю.

Метою цього проєкту є залучення якомога більшої кількості тилових громад до підтримки громад-форпостів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії зіткнення та державного кордону.

В умовах воєнного стану такі громади потребують додаткової допомоги, адже часто стикаються з нестачею ресурсів, загрозами безпеці та руйнуванням критичної інфраструктури.

Для реалізації цієї ініціативи передбачено механізм укладання спеціальних угод між громадами.

Завдяки цим угодам тилові громади зможуть надавати широкий спектр підтримки.

Запровадження такого підходу є важливим кроком у зміцненні національної єдності та демонстрації спільної відповідальності за майбутнє країни, наголосив Шмигаль.

Міграція населення та релокація бізнесу

Одним з визначальних факторів, які викликали трансформацію економічної карти України є вимушене переселення громадян з прифронтових регіонів у відносно мирні області, а також релокація підприємств.

Разом з населенням через війну до відносно безпечних регіонів мігрував і бізнес. З початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям.

Варто зауважити, що за даними Мінреінтеграції, 180 253 українські компанії зареєстровані на прифронтових територіях. З них 14% — на територіях активних бойових дій. Найбільше таких бізнесів у Харківській та Запорізькій областях.