В Україні зʼявляться перші скануючі системи для залізничних вагонів та контейнерів

До кінця 2025 року для моніторингу залізничних вагонів та контейнерів в Україні зʼявляться перші скануючі системи. До цього часу аналогічні проекти в нашій країні не реалізовувались.

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Про це повідомляє Державна митна служба України.

Удосконалення митного контролю

Зазначається, що левова частка експорту українських товарів здійснюється морським і залізничним видами транспорту. Зокрема, у 2024 році на море припало 69% експорту, у той час як залізницею з України вивезли 23% вітчизняної продукції.

Як пояснюють в Держмитслужбі, це вимагає застосування більш досконалих засобів митного контролю, які б забезпечили швидкість проведення митних процедур і результативність виявлення можливих порушень.

"Такими засобами є сучасні скануючі системи для огляду залізничних рухомих складів. Вони призначені для проведення неінтрузивного контролю, тобто дозволяють без додаткових втручань перевірити відповідність вмісту вагонів тому, що задекларовано в документах, та ефективно виявляти потенційні ризики, пов’язані з контрабандою, включаючи тютюнові вироби, наркотичні засоби та інші заборонені речовини", - наголошують в Держмитслужбі.

Процес сканування буде повністю автоматизованим

Повідомляється, що перші залізничні сканери зʼявляться в Україні до кінця 2025 року для моніторингу потягів, що прибувають і відправляються із залізничних станцій «Мостиська-2» та «Ягодин» на кордоні з Польщею. Крім того, триває узгодження щодо постачання міжнародними партнерами стаціонарних скануючих систем для огляду залізничних вагонів у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Румунією. Весь процес сканування буде повністю автоматизованим з цілодобовим режимом роботи.

Як зауважують в Держмитслужбі, завдяки високій деталізації зображень митники зможуть розпізнавати навіть дрібні приховані елементи в конструкціях вагонів, наприклад, у підлозі чи в стінах.

У відомстві переконують, що сканери відповідають найвищим стандартам щодо глибини проникнення, деталізації та якості зображення, дозволяючи визначати матеріали за їхньою структурою. Також вони оснащені спеціальними компонентами та програмним забезпеченням для автоматизованого вибору вагонів, придатних для сканування, щоб унеможливити сканування пасажирських вагонів і локомотивів.

Зауважимо, для ефективної боротьби з незаконним переміщенням товарів через кордон продовжується активне оснащення пунктів пропуску сучасними технологіями. Нещодавно було встановлено п’ять мобільних рентгенівських сканерів для покращення ефективності митного контролю на пунктах пропуску на кордоні з Словаччиною, Румунією та Молдовою.