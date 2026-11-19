В українських супермаркетах почали обмежувати продаж соняшникової олії: не більше двох пляшок в одні руки. Перші оголошення з'явилися у «Епіцентрі». Причиною стало те, що через атаки РФ величезні олійні заводи призупинили роботу в Україні.

Як пише Dilo, обмеження зафіксував кореспондент "Телеграфу" 18 листопада в "Епіцентрі" на вулиці Городоцькій у Львові.

Тут олію "Ріднокрай" продають із лімітом – дві пляшки за одним чеком.

В оголошенні поруч із пляшками рафінованої соняшникової олії цієї марки йдеться про те, що адміністрація торговельного центру просить вибачення за незручності.

Чи чекати дефіциту та чи варто скуповувати соняшникову олію

В Україні призупинено близько 50% потужностей з переробки олійних культур. Очікується, що зупинка триватиме кілька тижнів.

При цьому, за словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, дефіцит олії не очікується: внутрішній ринок повністю забезпечений продукцією.

Він заявив, що тимчасове скорочення переробки наразі не створює передумов для суттєвого подорожчання олії на внутрішньому ринку. Як пояснив Висоцький, внутрішнє споживання значно менше за обсяги експорту, а на ринку є складські запаси продукції.

Які виробники соняшникової олії зупинили роботу у листопаді

12 листопада агрохолдинг "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості. Того самого дня компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу своїх виробничих потужностей, включно з олійноекстракційним заводом в Одеській області.

13 листопада у Дніпрі тимчасово зупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки".

Крім того, 16 листопада, завод з виробництва соняшникової олії "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.