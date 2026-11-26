За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Особистості загиблих мають встановити за результатами експертиз.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні дослідження для ідентифікації репатрійованих тіл.

Повернення загиблих вдалося організувати завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Сприяння проведенню репатріаційних заходів надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих державних установ забезпечують військовослужбовці Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Після цього тіла передають правоохоронним органам та судово-медичним експертам для проведення необхідних процедур і встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, під час попередніх репатріаційних заходів 22 жовтня в Україну повернули 252 тіла загиблих, які, за інформацією російської сторони, належали українським військовим. Їх також передали для проведення експертиз та ідентифікації.