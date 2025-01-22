В Ужгороді їздитимуть електробуси: хто профінансував закупівлю (ФОТО)

Ужгородська міська рада закупить у львівського заводу "ЕлектронМаш" дев'ять низькопідлогових електробусів за 3,9 млн євро. Це буде перший у місті громадський електричний транспорт.

Про це повідомляє Ужгородська міська рада.

Як наголосив мер Ужгорода Богдан Андріїв, закупівля стала можливою завдяки проєкту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Міністерства розвитку громад та територій України «Міський громадський транспорт ІІ», який дозволяє і підвищити мобільність громадян, і поліпшити екологічну ситуацію в містах. Ужгород працював над проєктом понад 4 роки.

Фото електробусів з сайту заводу-виробника

Зазначається, що ЄІБ профінансує 3,9 млн євро, які місто отримає на пільгових умовах – під 2,75% річних. Через 10 місяців після внесення Мінфіном авансового внеску завод «ЕлектронМаш» – вітчизняний виробник, який став переможцем міжнародного тендеру – має поставити електробуси в Ужгород.

Контракт передбачає також постачання потужної зарядної станції, основних запасних та витратних запчастин, обладнання та інструментів для технічного обслуговування та ремонту, супутніх послуг.

Фото електробусів з сайту заводу-виробника

Перший електробус підприємство випустило у 2015 році, і він уже понад 8 років успішно курсує Львовом. Електробуси, які мають поставити в Ужгород, довжиною 10 метрів, зможуть перевозити близько 90 пасажирів, мають 27 сидячих місць. Пробіг на одному заряді – 250 кілометрів із включеними системами опалення або ж кондиціювання.

Фото електробусів з сайту заводу-виробника

Виробник дає 2 роки загальної гарантії, 15 років на кузов від наскрізної корозії, 5 років на батарею тощо. Згідно із контрактом, представники заводу проведуть в Ужгороді навчання для персоналу і надаватимуть технічну підтримку протягом усього гарантійного терміну.

Планується, що електробуси їздитимуть у центральній частині міста – замість тих автобусів, маршрути яких пролягають через центральну частину.

У міській раді підкреслюють, що автобуси цього підприємства курсують вулицями Ужгорода вже понад 6 років і отримують лише схвальні відгуки пасажирів.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії Європейського Союзу для модернізації міського громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі.

Зауважимо, корпорація "Еталон" презентувала свій перший електробус "Мальва-Електро", виготовлений на Чернігівському автозаводі. Автобус наразі пройшов усі випробування і готується до сертифікації.